Kim Cattrall sí volverá a interpretar a Samantha Jones en la nueva versión de “Sex and the City”

“And Just Like That…” es una continuación de la serie “Sex and the City”, que se centraba en la amistad entre cuatro mujeres: Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker), Miranda (Cynthia Nixon), Charlotte (Kristin Davis) y la Jones de Cattrall.

Se trata de un giro importante de los acontecimientos dado que Cattrall, quien interpretó a la poderosa publicista Samantha Jones en “Sex and the City” durante seis temporadas y dos películas, no apareció en la primera temporada de la nueva versión.

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.