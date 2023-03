Mientras los pingüinos de la Antártida luchan con niveles récord de hielo marino, una especie se está adaptando y nos ofrece lecciones a todos

Observamos con sombría resignación cómo las parejas de papúa recolectaban rocas para hacer nidos inútiles y las madres incubaban pollitos que simplemente no tendrán tiempo suficiente para desarrollar las plumas y la grasa necesarias para sobrevivir al invierno. Pero Lynch me recordó que era una colonia en una isla y, hasta ahora, lo que no mata a un gentoo solo lo hace más difícil. Ella cree que si cambiaran de vecindario tan fácilmente, simplemente cambiarían el momento de la temporada de nacimiento de bebés.

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.