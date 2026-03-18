Cuba enfrenta crisis de energía eléctrica: Cubanos en Colorado hablan sobre la locura en la isla

INTERNACIONAL, (KTLO)-- Cuba aun continúa batallando con los apagones esto viene después de que los EE.UU. continúa bloqueando el petroleo que viene de Venezuela. Limitando el bajo poder eléctrico que de por si ya tiene la isla. Ahora mismo hay cubanos que están viviendo sin luz. Esta semana hablamos con una familia Cubana quien vive aquí en Colorado Springs y nos dice que ellos están extremadamente preocupados por sus familiares que viven en la isla.

Miguel Alejandro Gomez Perez es el dueño de Cubanos Pizza aquí al Sur de Colorado. Él se mudo a los EE.UU. hace 9 años y tras varios desafíos, finalmente están disfrutando de su vida aquí en Colorado Springs.

"Estuve durmiendo un año entero en un barbecho que me dieron trabajo y poco a poco fui saliendo. Después otra vez estuve con mi esposa embarazada tres meses más botado en la calle y entonces nunca quise virar para atrás, porque por la razón de que quise echar para adelante para ayudar a mi familia a ver cómo podía ayudar mi familia en cuba", dijo Gomez Perez.

Por lo tanto, Gomez Perez nos menciona que él regresar a Cuba siempre es un algo que le trae sentimientos encontrados.

"Muchas cosas que la gente no conoce, yo internamente. La última vez que fui me dijeron te vamos a poner un cuño rojo en tu pasaporte si sigue peleando. Son cosas que no lo saben las redes sociales porque nunca quería hablar de ese tema, pero me decomisaron todas las cosas que lleva mi familia para mis hijos que estaban en cuba en ese entonces. Y bien feo, bien feo, bien feo.Fui a hablar largo y me dijeron te ponemos un cuño rojo y no entras más a este país o te metemos preso", dijo Gomez Perez.

Al momento él nos comenta que la situación que esta viviendo su familia no es justa y que los apagones no es lo único que actualmente esta lastimando a sus seres queridos. La desaparición de un familiar a causado mucho daño a su familia quien hoy lleva 19 días desaparecido. Con sus 3 hijas y esposa embarazada aun buscandolo por toda la isla.

"Esta persona que yo le he comentado al principio es una persona que influyó mucho en mi vida cuando yo era niño aprendí mucho de él y llevamos mucho tiempo buscándolo y las autoridades no nos han bajado. La policía le dicen que no, que no parece nada. Una persona super buena, una persona que ha ayudado a mi gente y no parece y se siente uno bien frustrado", dijo Gomez Perez.

Lo peor que todo, es que Gomez Perez siente que no puede hacer desde acá en los EE.UU.. Al momento dice Gomez Perez que solo espera que pronto los EE.UU. Pueda ayudar a la isla tanto como lo han hecho con otros países Latino Americanos. Y que sus familiares estén sanos y a salvo.

"Eso se está viviendo actualmente en cuba, un país que anteriormente no era así y sin embargo el gobierno ha destruido todo totalmente, que tiene las familias muriéndose de hambre. Es una locura total", dijo Gomez Perez.

Desde esta mañana CNN ha reportado que 55 por ciento de la isla tiene electricidad. Pero aun no es claro si la familia de Gomez Perez de trinidad, tiene energía eléctrica.