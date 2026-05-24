EE.UU. envía asistencia alimentaria de emergencia y apoyo logístico a Bolivia, donde persisten los bloqueos

Por Gonzalo Zegarra, CNN en Español

El Gobierno de Estados Unidos anunció este sábado que está proporcionando a Bolivia asistencia alimentaria y apoyo logístico como parte de su respaldo al presidente Rodrigo Paz, que enfrenta protestas de varias semanas que ya generan desabastecimiento en algunas ciudades del país.

El Departamento de Estado de EE.UU. reafirmó su apoyo a Paz, quien asumió hace poco más de seis meses y puso fin a dos décadas casi ininterrumpidas del Movimiento al Socialismo (MAS) en el poder.

La Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental dijo en X que el Gobierno del presidente Donald Trump está proporcionando al país sudamericano “alimentos de emergencia y apoyo de operaciones logísticas” para los damnificados por los cortes de carreteras, que se concentran principalmente en las ciudades de La Paz y El Alto.

“Nos solidarizamos con el pueblo de Bolivia y Rodrigo Paz”, dijo el mensaje del Departamento de Estado, que no detalló cuándo y cómo hace llegar la ayuda “para aquellos que enfrentan escasez de comida y medicinas por los bloqueos”.

La crisis comenzó a principios de mes por reclamos salariales, escasez y mala calidad de combustibles, así como el rechazo a varias reformas. Sindicatos, grupos de campesinos y sectores afines al expresidente Evo Morales han unido sus protestas y varios grupos exigen la renuncia de Paz Pereira.

El operativo policial y militar para desbloquear una carretera troncal entre La Paz y Oruro sufrió una “emboscada” el sábado, según denunció el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora

“Nos hicieron una emboscada (….) porque no pudimos ir ni adelante, ni para atrás. Estamos en un camino alterno de tierra”, dijo Zamora al canal privado Red Uno.

El operativo que buscaba permitir el tránsito de alimentos, combustible e insumos médicos derivó en enfrentamientos entre agentes y manifestantes y terminó con la reinstalación de los cortes de ruta.

El ministro había ofrecido dialogar personalmente con manifestantes para que suspendan la protesta y explicó que estuvo unas horas incomunicado por falta de cobertura móvil. “Vimos que lo más acertado era retroceder para cuidar la vida de los bolivianos, preferimos retroceder, Estamos buscando un lugar seguro. Ahí veremos qué hacer, si retornamos a La Paz o continuamos. Da pena que una caravana por la vida haya sido atacada”, declaró.

El mandatario aseguró que seguirán intentando el diálogo con diversos sectores sociales, pero afirmó que ello dependerá del resultado de las próximas reuniones, y sostuvo que la crisis está focalizada en algunas partes del país.

“Voy a extremar todos los esfuerzos desde el gabinete, desde el Gobierno para el diálogo, pero todo tiene un límite y eso dependerá mucho de estos días, de este fin de semana, donde se están generando una serie de encuentros”, declaró Paz al canal argentino TN, afiliada a CNN.

El mandatario afirmó que el país está “en un ámbito de tranquilidad” y descartó que estuviese “convulsionado”, ya que, según expresó, las protestas se concentran un algunas rutas estratégicas del suministro. En los últimos días, los bloqueos de carreteras se extendieron a regiones como Cochabamba, Santa Cruz, Potosí y Chuquisaca.

Paz agregó que espera que “la racionalidad, no la política, ni la actitud política de algunos, sino la racionalidad, sea lo que se imponga para generar la normalidad y empezar a gobernar”.

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Con información de EFE