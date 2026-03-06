Hombre responsable de una persecución solo recibe 18 años de libertad condicional

PUEBLO, Colo. (KTLO)-- Telemundo Sur Colorado tiene nueva información sobre el hombre responsable de una persecución que finalizo con varias agencias buscando al agresor. Él a sido sentenciado a 18 años de libertad condicional. Algo con lo que el jefe de diputados del departamento del alguacil no esta de acuerdo. Posiblemente recuerden la escena que ocurrió en noviembre, cuando el hombre Michael Trujillo, se robo una camioneta en Monument.

Lo cual comenzó una persecución hasta llegar a Pueblo West. Cuando ellos intentaron detenerlo él comenzó a disparar hacia los uniformados desde la ventana de la camioneta. Un policía de monument disparó hacia el agresor y si pudo balear al responsable. Él fue trasladado a un hospital local por un helicóptero y sobrevivió. El jueves, Trujillo fue declarado culpable de evasión vehicular y ahora él enfrenta libertad condicional. Pero el Jefe de Diputados, David Lucero dice que la sentencia es demasiado baja. Y ahora él cree que hay preocupaciones sobre cómo estos casos están siendo manejados.