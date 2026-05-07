La nueva candidata de Trump para el cargo de directora de Sanidad profundiza la brecha entre MAHA y MAGA

Por Adam Cancryn y Sarah Owermohle, CNN

Cuando el presidente Donald Trump necesitó un nuevo candidato para el cargo de director de Sanidad el pasado mes de mayo, recurrió al secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., en busca de consejo.

“Bobby realmente pensaba que ella era fantástica”, comentó Trump a los periodistas al día siguiente de elegir a Casey Means, una estrecha aliada de Kennedy y una voz destacada dentro del movimiento “Make America Healthy Again” (Hacer que Estados Unidos vuelva a ser saludable). “Yo no la conozco, seguí la recomendación de Bobby”.

Sin embargo, casi un año después —cuando la candidatura de Means se estancó y Trump terminó seleccionando a Nicole Saphier para reemplazarla—, Kennedy apenas tuvo participación en la conversación.

En su lugar, el nombre de Saphier surgió como una de las muchas opciones elaboradas por los funcionarios de la Casa Blanca, indicaron personas familiarizadas con el proceso. La radióloga y colaboradora de Fox News no mantiene ninguna relación previa sustancial con Kennedy y cuenta con un largo historial de críticas hacia él y algunas de sus políticas.

Este es el indicio más reciente de que, tras un año de permitir que Kennedy actuara con total libertad en materia de salud tal como había prometido antes de las elecciones, el presidente y sus principales asesores están buscando un mayor control en el periodo previo a las elecciones de mitad de mandato e imponiendo restricciones políticas más estrictas al secretario del HHS, incluso a riesgo de alienar a la legión de seguidores que este atrajo hacia el Partido Republicano.

Esta dinámica cambiante ha tensado la relación de la Casa Blanca con los votantes del movimiento MAHA, quienes en gran medida se alinearon con Trump durante las elecciones de 2024. Asimismo, ha suscitado nuevas interrogantes dentro del círculo cercano de Trump sobre hasta qué punto debe ceder para complacer a un movimiento del que algunos ahora dudan que haya cumplido su promesa de convertirse en una fuerza política nacional de peso dentro del Partido Republicano.

“Me apena decirlo, pero creo que están un tanto sobrevalorados”, comentó un asesor de Trump. “Hasta cierto punto, el MAHA siempre ha sido un tigre de papel”.

En las últimas semanas, la Casa Blanca ha optado por candidatos con trayectorias sanitarias más convencionales para dirigir los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y la dirección de Sanidad, apartándose así de los esfuerzos que Kennedy realizó al inicio de su mandato para ocupar los altos cargos del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) con aliados cercanos y escépticos del establishment.

Los asesores de Trump también han frenado los controvertidos intentos del HHS de reformular las políticas de vacunación y reestructurar la investigación médica, favoreciendo en su lugar un giro hacia temas de mayor atractivo popular como la reducción de los precios de los medicamentos y la mejora del seguro médico. En un episodio perjudicial, Trump se puso del lado de las grandes corporaciones agrícolas —en detrimento de Kennedy y de los activistas del movimiento MAHA— al intentar acelerar la producción nacional de un controvertido herbicida.

Esta recalibración estratégica, realizada de cara a las elecciones de mitad de mandato, ha suscitado temores entre los aliados cercanos de Kennedy de que este esté siendo marginado dentro de la administración, abriendo así una nueva brecha en el seno de la incipiente alianza MAGA-MAHA.

Por un lado, algunos asesores y consejeros de Trump se han mostrado cada vez más irritados ante las exigencias planteadas por los influencers del movimiento MAHA en lo que respecta a las decisiones de personal y de política pública. Estos aliados sostienen que el movimiento MAHA ha complicado los esfuerzos para cubrir vacantes clave y avanzar en cuestiones de vital importancia para las elecciones de mitad de mandato. En particular, culpan a Kennedy y a sus aliados de promover políticas de vacunación controvertidas que han mermado el prestigio de la administración ante ciertos legisladores republicanos y que resultaron ser ampliamente impopulares entre la ciudadanía.

Los líderes del movimiento MAHA, por su parte, están advirtiendo públicamente a la Casa Blanca que corre el riesgo de perder un influyente bloque de votantes en noviembre si no prioriza sus inquietudes. Su postura cobró fuerza la semana pasada, cuando los legisladores de la Cámara de Representantes eliminaron una disposición de un amplio proyecto de ley agrícola que, en la práctica, habría blindado a los fabricantes de plaguicidas frente a las demandas judiciales relacionadas temas de salud.

Los presuntos efectos nocivos de los plaguicidas se han convertido en un punto de fricción con los votantes del movimiento MAHA, una cuestión que llevó a decenas de personas a manifestarse frente a la Corte Suprema el mes pasado. Asimismo, se trata de una prioridad histórica para Means.

“Se trata de una coalición de padres, agricultores y defensores de la salud que crece con rapidez y goza de una gran energía; nos estamos organizando de una manera a la que Washington no está acostumbrado”, declaró Vani Hari, una influencer del ámbito del bienestar conocida por su blog “Food Babe”, quien intervino en la manifestación contra los plaguicidas. “Ignorar esta realidad a las puertas de las elecciones de mitad de mandato no solo es un error, sino que constituye miopía política”.

La Casa Blanca refutó las sugerencias de que Kennedy estaba siendo marginado, o de que su compromiso con las prioridades de MAHA hubiera disminuido de alguna manera.

“Making America Healthy Again ha sido una prioridad desde el primer día para el presidente Trump, y el secretario Kennedy continúa desempeñando un papel central en el esfuerzo de todo el Gobierno de la administración Trump para cumplir con la agenda MAHA del presidente”, declaró el portavoz Kush Desai, comprometiéndose a “seguir cumpliendo y promocionando las victorias de MAHA para el pueblo estadounidense”.

Aun así, la situación se ha convertido en un acto de equilibrio cada vez más delicado. El mes pasado, Trump recibió en el Despacho Oval a un grupo de figuras influyentes de MAHA con el objetivo de distender las tensiones en torno a su iniciativa para promover el uso del herbicida glifosato.

La maniobra pareció surtir efecto, ya el grupo de MAHA salió de la Casa Blanca con la sensación de que sus inquietudes habían sido escuchadas. Pero el encuentro también sirvió para poner de relieve otra situación espinosa: la estancada nominación de Means para el cargo de directora de Salud. Means asistió a la reunión junto con el presidente y sus asesores.

Alex Clark, presentadora de podcast de Turning Point USA y una de las voces más destacadas de MAHA, interpeló directamente a Trump sobre la batalla para la confirmación de Means —según relató más tarde a CNN—, y el presidente respondió con entusiasmo. Kennedy la abrazó y le dio las gracias posteriormente por haber planteado el tema, añadió Clark.

“Ella es, verdaderamente, la portavoz de MAHA”, afirmó Clark refiriéndose a Means tras la reunión en el Despacho Oval. “Si llegara a ocupar ese cargo, creo que eso contribuiría realmente a disipar gran parte de esta ansiedad”.

Semanas después, Trump retiró la nominación de Means y la sustituyó por Saphier.

Desde entonces, Clark ha arremetido duramente contra la decisión, por ejemplo con un mensaje en la red social X en el que dijo que la elección de Saphier constituye “un error catastrófico”. Hari también se opuso públicamente a la medida, argumentando que la administración debería dejar vacante el cargo de directora de Sanidad si no logra confirmar a Means.

Asimismo, algunos teorizan que los votantes afines a MAHA podrían no limitarse a quedarse en casa el próximo mes de noviembre, sino que podrían cambiar activamente de bando. Señalan, en este sentido, que figuras demócratas como el senador Cory Booker de Nueva Jersey han respaldado la lucha del movimiento contra el uso de pesticidas.

“Creo que el candidato idóneo —ya sea demócrata o republicano— podría ganarse el voto de los seguidores de MAHA si les ofrece un mensaje que realmente deseen escuchar”, comentó Barrett Marson, estratega del Partido Republicano en Arizona. Funcionarios de la administración Trump y otras personas involucradas en el proceso afirmaron que retirar la nominación de Means fue menos un abandono que un giro pragmático, adoptado tras semanas de intentos con escasas probabilidades de éxito para conseguirle el apoyo suficiente.

“En algún momento tenían que tomar una decisión”, comentó una persona familiarizada con el proceso. “Ya hemos quemado un año y medio intentando que se confirme a un candidato para director de Sanidad”.

Desde entonces, la Casa Blanca ha procurado destacar las propias credenciales de Saphier dentro del movimiento MAHA, incluida su oposición a los mandatos de vacunación de la era del covid y un libro que utilizó el lema “Make America Healthy Again” antes de que este se convirtiera en un movimiento político.

“Ella encaja perfectamente en el molde de MAHA”, comentó un funcionario de la Casa Blanca. “Desde el punto de vista filosófico, no creo que haya grandes discrepancias”.

Tampoco existe garantía alguna de que Saphier vaya a ser confirmada en el cargo. Los asesores del equipo de transición de Trump la consideraron para el puesto de directora de Sanidad poco después de las elecciones de 2024, según una persona familiarizada con las deliberaciones internas. En aquel momento fue descartada debido a las inquietudes suscitadas por carecer de un título médico estadounidense, señaló dicha fuente, así como por las dudas respecto a si su especialidad en radiología diagnóstica le había permitido mantener un contacto lo suficientemente directo con los pacientes.

En caso de que Saphier logre superar el arduo proceso de confirmación en el Senado, es probable que deba afrontar un gran desafío para ganarse el respaldo de los aliados de Kennedy dentro del movimiento MAHA, tanto dentro como fuera de la administración. Según ha informado CNN, Saphier criticó a Kennedy en varias ocasiones a lo largo del último año, acusando a sus políticas de vacunación de generar “caos” y especulando sobre la posibilidad de que la administración estuviera ocultando casos de sarampión. Asimismo, lanzó críticas públicas contra Means, llegando a expresar en un momento dado su deseo de que esta estuviera “un poco menos involucrada con MAHA”.

No obstante, a seis meses de las elecciones de mitad de mandato, algunos miembros del círculo cercano a Trump han argumentado que la candidatura de Saphier representa una prueba política crucial para el movimiento MAHA: ¿estará dispuesto a realizar las concesiones necesarias para consolidarse como un componente más sólido de la coalición republicana, o permanecerá como una facción escindida en los márgenes del espectro político?

“Ella es MAHA, pero, por así decirlo, es la versión sensata de MAHA”, comentó el asesor de Trump refiriéndose a Saphier. “Hay muchos temas que MAHA respalda —como una alimentación más saludable— que gozan de una gran popularidad. Pero también considero que las vacunas son muy populares, y la Casa Blanca debe adoptar una postura firme, sensata y fundamentada en el sentido común respecto a estas cuestiones”.

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