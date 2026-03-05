Skip to Content
Hombre enfrenta cargos por caso de abuso animal en Pueblo

PUEBLO, Colo. (KTLO)-- Los oficiales de control de animales y las autoridades de pueblo capturaron al individuo que estaban buscando por un caso de abuso animal. Anteriormente nosotros les habíamos mencionado sobre el caso que nos compartió la Sociedad Humanitaria sobre el hombre quien

abuso de un perro. Hoy les podemos decir que ese hombre ahora enfrenta cargos en su contra y que el perro esta bajo la custodia de la sociedad humanitaria recuperando de sus lesiones. 

Andrea Herrera

