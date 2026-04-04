Artemis II comparte nuevas imágenes lunares mientras está a más de la mitad del camino hacia la Luna

Por Ashley Strickland, CNN

Impresionantes nuevas fotos capturadas por los astronautas de Artemis II muestran la Luna y el interior de la nave espacial Orion, que ofrecen un vistazo de su vida en el espacio mientras se acercan a otro hito histórico.

Una de las imágenes de la Luna incluso captó una parte de la cuenca Orientale, lo que marca un hito para el ojo humano, según la NASA. Solo las cámaras robóticas habían observado esta región lunar. El cráter en sombra, que tiene 965 kilómetros de ancho, representa una región clave de transición entre la cara visible y la cara oculta de la Luna.

Las imágenes tomadas desde el interior de la cápsula Orion han pasado de destacar únicamente el espectáculo resplandeciente de la Tierra vista desde una perspectiva cósmica a volver a enfocarse en la Luna a medida que la misión se acerca al astro plateado.

Según la NASA, la tripulación se encuentra a más de la mitad del camino hacia la Luna, y su esperado sobrevuelo lunar tendrá lugar el lunes.

Los astronautas afirman que la Luna se ve cada vez más grande a través de las ventanas de Orion a medida que continúa su viaje.

Las imágenes de la Tierra captadas por Artemis II han sido igualmente impresionantes, muestran perspectivas de nuestro planeta que no se habían visto desde que los astronautas abandonaron la órbita terrestre por última vez durante la era Apolo.

La tripulación también ha aparecido en directo ante la cámara durante la transmisión continua de la misión por parte de la NASA, lo que permite vistazos espontáneos de su vida en el espacio.

En esta nueva fotografía, iluminada por una exuberante vegetación, la mayoría de las luces de la nave Orion están apagadas para evitar reflejos en las ventanas, lo que permite al astronauta de la Agencia Espacial Canadiense, Jeremy Hansen, mirar hacia afuera y disfrutar de la vista.

Y, al igual que durante la misión Artemis I en 2022, el viaje de Artemis II incluirá múltiples oportunidades para selfis. Las alas de los paneles solares de la nave espacial Orion están equipadas con cámaras que pueden capturar selfis de alta resolución, incluidas algunas con la Luna o la Tierra.

Esta imagen fue tomada durante una inspección externa rutinaria de Orion usando sus cámaras en el segundo día, al tiempo que también ofrece una perspectiva única de la cápsula en el entorno espacial.

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