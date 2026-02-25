Tres accidentes vehiculares ocurren en la misma zona en Colorado Springs

COLORADO SPRINGS, Colo. (KTLO)--Ya hemos visto tres choques mortales en la misma ubicación donde un hombre murió mientras andaba en su motocicleta en union bulevar. Ocurrio antes de la 5 de la tarde en Union y Woodland Hill Drive en Colorado Springs. La policía dice que la moto estaba yendo hacia el norte en Union cuando una camioneta se vio la vuelta y no vio al motociclista el murió en la escena.

La policía cree que no el conductor no estaba intoxicado, pero el caso ahora esta bajo investigación. Por lo tanto si usted ha visto o a sido parte de un choque automovilístico en esa intersección se le pide que lo reporte a las autoridades.