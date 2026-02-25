Skip to Content
Noticias Locales

Tres accidentes vehiculares ocurren en la misma zona en Colorado Springs

This is a generic image of a motorcycle and not from the June 20 crash.
MGN
This is a generic image of a motorcycle and not from the June 20 crash.
By
Published 12:57 PM

COLORADO SPRINGS, Colo. (KTLO)--Ya hemos visto tres choques mortales en la misma ubicación donde un hombre murió mientras andaba en su motocicleta en union bulevar. Ocurrio antes de la 5 de la tarde en Union y Woodland Hill Drive en Colorado Springs. La policía dice que la moto estaba yendo hacia el norte en Union cuando una camioneta se vio la vuelta y no vio al motociclista el murió en la escena. 

La policía cree que no el conductor no estaba intoxicado, pero el caso ahora esta bajo investigación. Por lo tanto si usted ha visto o a sido parte de un choque automovilístico en esa intersección se le pide que lo reporte a las autoridades.

Article Topic Follows: Noticias Locales

Jump to comments ↓

Author Profile Photo

Andrea Herrera

Andrea is an MMJ and Anchor for Telemundo Surco and KRDO NewsChannel 13. Learn more about her here.

BE PART OF THE CONVERSATION

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.