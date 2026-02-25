Investigación Federal finaliza: 6 personas murieron tras inhalar gas de sulfuro de hidrógeno

CONDADO WELD, Colo. (KTLO)-- Una investigación federal ha finalizado el caso que mato a 6 personas en el Condado Weld dentro de una planta de fabricación de leche.Esta semana los reguladores multaron a 3 compañías pidiéndoles alrededor de 250,000 dólares en fianzas. En agosto del año pasado los bomberos fueron enviados a Prospect Ranch en Keenesbur para un rescate cuando llegaron ahí 6 personas ya habían perdido su vida.

El médico forense del Condado Weld determino que ellos fallecieron tras ser expuestos a un gas de sulfuro de hidrógeno ahora OSHA esta multando a Prospect Ranch y otros por violaciones de seguridad dentro del edificio.