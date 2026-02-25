Skip to Content
Noticias Locales

Hombre sigue en condición critica luego de impactarse con el lago en Memorial Park

Published 12:30 PM

COLORADO SPRINGS, Colo. (KTLO)-- Telemundo Sur Colorado tiene una actualización sobre el caso del hombre quien manejo por una zona en Memorial Park la semana pasada hasta llegar al lago. Según documentos oficiales, Cedric Harp fue capturado por los policías, y tenemos entendido que es un miembro de una pandilla y que ha sido arrestado en el pasado por varios delitos. La policía menciona que ellos encontraron una pistola envuelta en una mascarilla de esquí que estaba amarrada a su cintura.

También mencionan que él no debía de haber estado manejando. Ya que su licencia fue suspendido en el 2017. Aun no hay información exacta sobre porque se impacto contra el lago. Harp, aun sigue en el hospital en condición critica pero enfrenta varios cargos en su contra, incluyendo manejar de una forma imprudente, posesión de un arma de fuego, y por conducir sin una licencia. 

Andrea Herrera

Andrea is an MMJ and Anchor for Telemundo Surco and KRDO NewsChannel 13.

