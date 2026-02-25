Comfort and Joy Cat Cafe organiza un espectáculo de moda en Colorado Springs

COLORADO SPRINGS, Colo. (KTLO)-- El cafe 'Comfort and Joy Cat Cafe' estará participando en su primer show de moda. La meta es beneficiar al cafe y a el albergue del Condado Teller conocido como Teller County Regional Animal Shelter o TCRAS. El show será inspirado por gatos y el cafe tiene a otros 10 compañeros diseñadores que estarán ahí, con más de 80 voluntarios muchos amantes de los animales.

"A mí me gustan los animales, desde que era chiquita, este evento habla sobre todo, específicamente de los animales. Ahorita va a ser todo de gatos y yo he tenido gatos desde que teníamos siete años. Yo amo los animales y para mí es algo increíble", dijo Neida Ronquillo

El show estará ubicado en el edificio Copa Cabana Event Center el cual esta ubicado en el 2410 al sur de la calle Academy. Las puertas abren a las 4 y el show comienza a las 6 ahí abra comida, bebidas y arte local. El show estará en el ultimo piso del edificio.