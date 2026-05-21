Una vez más, los compradores estadounidenses quieren venganza

Análisis de David Goldman

Los consumidores nunca han odiado tanto una situación económica como esta, y están desahogando su frustración haciendo lo que mejor saben hacer.

Compras.

Es una paradoja que ha definido la era pospandémica: el gasto incesante de los estadounidenses ha fortalecido una economía que ellos perciben como inasequible.

Walmart, Target, Home Depot y Lowe’s reportaron esta semana ganancias sorprendentemente sólidas. Aún más desconcertante: la mayoría tiene perspectivas optimistas para el resto del año, a pesar de que se espera que la inflación se mantenga alta durante todo 2026.

No están solos. Gap, que se daba por muerta, está resurgiendo. Starbucks y Chipotle, que anteriormente habían afirmado que los consumidores las habían abandonado debido a los altos precios, informaron que los clientes están volviendo a comer allí.

Y hay muchas explicaciones para este fenómeno.

Los estadounidenses tienen más liquidez gracias a las mayores devoluciones de impuestos de este año en comparación con el año pasado. Quienes perciben altos ingresos disfrutan de precios récord en bolsa e impulsan una gran parte del gasto total. Los precios son altos, pero no tanto como para que la gente esté dispuesta a cambiar sus hábitos, incluso si eso implica recurrir más al ahorro e incluso endeudarse para pagar sus compras.

Pero puede que todo se reduzca a una simple verdad: subestimar al consumidor estadounidense ha sido un error durante años.

Los sólidos resultados del sector minorista la semana pasada se produjeron tras dos meses consecutivos de fuertes ventas en el sector minorista estadounidense.

Sin duda, el aumento de los precios de la gasolina influyó mucho en ello, y estos resultados son retrospectivos, en medio de un repunte de los precios de la gasolina que no ha hecho más que empeorar con el tiempo.

Pero incluso excluyendo artículos con precios volátiles como la energía y los materiales de construcción, el consumidor se mantuvo resiliente. El llamado grupo de control, una medida del gasto básico que los economistas utilizan para detectar señales de fortaleza subyacente, aumentó su gasto en un razonable 0,5 % en abril.

“Estamos desconcertados”, dijo Keith Buchanan, gestor sénior de cartera de Globalt Investments. “Los consumidores están gastando a un ritmo que parece desafiar la lógica. Lo irónico es que se sienten fatal al respecto”.

En efecto: la confianza del consumidor ha caído a su nivel más bajo de la historia, según una encuesta de la Universidad de Michigan que se remonta a principios de la década de 1950. La semana pasada, una encuesta de CNN reveló que los estadounidenses se sienten, en general, desanimados por su situación financiera. Más de tres cuartas partes afirmaron que el presidente Donald Trump, elegido por sus promesas de hacer que Estados Unidos volviera a ser más asequible, ha empeorado el costo de vida.

No obstante, Walmart declaró el jueves que el gasto de los consumidores estadounidenses se mantiene mayoritariamente saludable. Target informó el miércoles que el crecimiento del gasto de los clientes fue generalizado, abarcando todos los niveles de ingresos durante el último trimestre. Y Home Depot indicó el martes que los compradores se mantuvieron firmes a pesar del aumento en los precios de la gasolina.

Esto no es nada nuevo. El “gasto por venganza” se puso de moda en 2021 cuando los consumidores frustrados y confinados en sus hogares, con ingresos disponibles, comenzaron a redecorar sus casas. Una vez que se suavizaron las restricciones de la pandemia, algunos se fueron de vacaciones de lujo.

La confianza del consumidor cayó a niveles cercanos a los actuales en 2022, en el peor momento de la crisis inflacionaria; sin embargo, los consumidores siguieron gastando sus cuantiosos ahorros, generados por la pandemia. El temor a los aranceles el año pasado también provocó una caída drástica en la confianza del consumidor, y los estadounidenses volvieron a gastar, acaparando productos antes de que entraran en vigor los nuevos aranceles … y continuando las compras cuando los precios no subieron tanto como muchos habían previsto.

Parece que, independientemente de lo que piensen los consumidores sobre la economía, están dispuestos a seguir gastando.

Por supuesto, existen importantes obstáculos, como señalaron las empresas que presentaron sus informes esta semana. Puede que los consumidores estén gastando ahora, pero ¿cuánto tiempo más estarán dispuestos a mantener este ritmo si el estrecho de Ormuz permanece cerrado y los precios de la gasolina siguen subiendo hasta los 5 dólares por galón?

Walmart y Target también atribuyeron gran parte del aumento del gasto a mayores reembolsos de impuestos, cuyos efectos reconocieron que pronto se desvanecerían.

“Si bien los consumidores han demostrado ser resilientes hasta ahora, la confianza ha disminuido recientemente y estamos siguiendo de cerca sus hábitos de gasto”, dijo Michael Fiddelke, director ejecutivo de Target, en una llamada con analistas el miércoles.

La decisión de Walmart de mantener sus previsiones, algo tibias, para 2026 asustó a algunos inversores: las acciones cayeron más de un 2% el jueves en las operaciones previas a la apertura del mercado.

Algunas de las empresas que han experimentado un reciente auge, como Target, Gap, Starbucks y Chipotle, podrían ser casos especiales: cada una cuenta con un nuevo liderazgo que guía a las marcas en su proceso de recuperación. Su éxito se produce tras un desempeño bastante deficiente en los últimos trimestres, lo que les otorga a estas empresas una posición de partida más desfavorable para recuperarse.

Y la economía en forma de K también podría estar distorsionando los resultados.

Según el Bank of America Institute, los ingresos de los estadounidenses de altos ingresos crecieron un 6 % en los últimos 12 meses hasta abril, superando con creces el aumento de los precios al consumidor, que fue del 3,8 % durante ese mismo período. Los salarios de los estadounidenses de ingresos medios y bajos aumentaron mucho menos, lo que significa que la inflación absorbió todas sus ganancias salariales e incluso más, obligándolos a recurrir a sus ahorros o a endeudarse.

Los consumidores estadounidenses de todos los niveles de ingresos aumentaron su gasto durante el último año, pero esto fue especialmente cierto para las personas con mayores ingresos. Por ejemplo, Home Depot señaló que sus clientes principales son propietarios de viviendas que tienen capital invertido en sus propiedades y en la bolsa, y por lo tanto, mayor capacidad de gasto.

“Es como el viejo chiste: Bill Gates entra en un bar y el cliente promedio es millonario”, dijo Wayne Winegarden, investigador principal de economía en el Pacific Research Institute, un centro de estudios. “Sin duda, aquí hay un efecto riqueza”.

A pesar de la grave crisis de suministro de petróleo, los precios de la gasolina aún no han alcanzado los máximos históricos de 2022, aunque se están acercando. Si estas ganancias se mantienen, las devoluciones de impuestos disminuyen y el mercado cambia de rumbo (tres grandes incógnitas), los consumidores podrían empezar a reducir su consumo.

Los economistas llevan años pidiendo que esto suceda. Quizás, algún día, se haga realidad. Hasta ahora, los estadounidenses no se han enterado.

“Hay un punto de inflexión”, dijo Buchanan. “Nos sorprende no haber llegado aún a él”.

Si quieres que David te ayude a entenderlo mejor, envía tu pregunta por correo electrónico o un video selfie con tu pregunta a makeitmakesense@cnn.com.

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