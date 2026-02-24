Skip to Content
Noticias Locales

Incrementan los casos de conflictos de osos en Colorado

By
Updated
today at 3:11 PM
Published 2:50 PM

COLORADO SPRINGS, Colo. (KTLO)-- El departamento de parques y la vida salvaje en Colorado esta reportando un incremento en los casos de conflictos con osos en comparación al año pasado.

Según la agencia los reportes demuestran que alrededor de cinco mil trescientos reportes fueron emitidos por conflictos con osos en el 2025.

De esos reportes, más de la mitad resultaron con daños a las propiedades 90 por ciento de los casos involucraban alimentos o contenedores de basura que no estaban bien cerrados con candado.

Por lo tanto recuerde de siempre cerrar bien sus viviendas, las ventanas y los contenedores de basura. 

Y si ve a un oso cerca no se le acerque, llame al departamento de parques y la vida salvaje y nunca les de de comer.

Article Topic Follows: Noticias Locales

Andrea Herrera

Andrea is an MMJ and Anchor for Telemundo Surco and KRDO NewsChannel 13. Learn more about her here.

