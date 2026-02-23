Telemundo En Tu Comunidad: Don Turi’s Tacos y Tortas

COLORADO SPRINGS, Colo. (KTLO)--Los latinos a través de los EE.UU. están ayudando a la economía. Cada día, alguien compra una casa, un auto o abre un restaurante. Hoy hablamos con el dueño de un nuevo establecimiento en Colorado Springs sobre porque decidió continuar con el legado de su familia.

El nuevo restaurante al oeste de la ciudad va por el nombre Don Turi's Tacos y Tortas. Un lugar que tiene como meta hacerte sentir como si estuvieras en casa.

"Mi papá es uno de los fundadores de las tres margaritas. El este abrió el límite obrero. Los primeros tres margaritas aquí en colorado springs, hace más de 20 años. Y hacia como cambiaban los tiempos y la dinámica de cómo la gente le gustaba. Diferentes tipos de comidas y diferentes conceptos. Pues ya está. Es una idea que ya llevamos más de diez años queriendo, queriendo pues emprender", dijo Arturo González, Dueño de Don Turi's Tacos Y Tortas.

Aunque el comienzo de este sueño no fue fácil, el dueño, Arturo nos cuenta que nunca se dio por vencido.

"Duramos, el proyecto duró bastante tiempo, tuvimos que pasarlo por varias ocasiones debido a diferentes circunstancias que nos pasaban en nuestros otros negocios. Entonces este proyecto duró aproximadamente dos años en poder abrir las puertas para que todos pudieran venir aquí a visitarnos", dijo González.

Hoy, cuando las personas entran al establecimiento pueden sentir un ambiente similar al de México con sillas como las que ven en las taquerias mexicanas, Rock en español y nuevos platillos creativos.

"Todos nosotros somos de jalisco, pero ese burrito de hecho es el famoso burrito percherón de sonora y cuando creamos este concepto, pues queríamos no solo traer a luz la comida de nuestra región de jalisco, sino también los diferentes sabores de diferentes partes de méxico y la verdad pus allá es un burrito muy famoso que envuelven en tocino. Y pues mi hermana y mi papá pasan mucho tiempo en texas viviendo allá y allá también se dan mucho los chiles relleno burritos. Entonces pues simplemente teníamos todo lo que ocupamos para hacerlo y decidimos hacerlo a más. Pensamos que iba a ser tan viral o tan querido, pero pues hoy en día es yo creo que de las cosas que más piden y más vienen preguntando el famoso chile relleno wrap burrito", dijo González.

Y como típicos hispanos, Auturo nos cuenta que este establecimiento solo es el comienzo de algo más grande y que los sueños continúan.

"Esto era como el proyecto que iba a ser la prueba, ya que vemos que nos está dando resultados, que la gente está recibiendo bien el concepto, la verdad, si queremos expandirnos por la ciudad y poco a poco irnos abriendo más a diferentes ciudades aquí en colorado, ahorita sí tenemos pensado en el próximo año tratar de abrir otro, otros dos con turis por la ciudad también viendo cómo se acomoden los lugares que podemos encontrar, tal vez hacerlo un poco más casual, o sí, encontrar un lugar aún más grande, tal vez hacer un concepto de Don Turi's, pero con una cantina con una barra más grande.Pero sí tenemos dos que tres conceptos diferentes, con la misma comida, pero todo. Volviendo a don turis, ya sea don Turi's Express o Don Turi's Cantinas", Dijo González.

Para todos aquellos que estén curiosos sobre el logotipo del local, Arturo me cuenta que el nombre Don Turi's es por su abuelo, mientras que el famoso bigote, es por su padre y el sombrero charro, lo representa a él.

Para más información sobre Don Turi's Tacos y Tortas puede visitar su sitio oficial en Facebook o Instagram.