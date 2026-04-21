Hay siete personas detenidas por un frustrado ataque incendiario contra una comunidad judía en Londres

Por Lauren Kent, CNN

La policía antiterrorista británica detuvo a ocho personas en relación con una investigación sobre presuntos ataques incendiarios en Londres, incluyendo un complot frustrado para atacar un lugar vinculado a la comunidad judía, informó la policía este martes.

Siete de las detenciones, realizadas en las últimas 48 horas, forman parte de lo que la policía denominó “una investigación proactiva sobre una presunta conspiración para cometer incendios provocados”.

“En este momento, si bien se cree que el objetivo de esta conspiración es un lugar vinculado a la comunidad judía, se desconoce el objetivo o lugar específico”, declaró la Policía Metropolitana de Londres en un comunicado.

Las detenciones se llevaron a cabo en las ciudades inglesas de Harpenden y Stevenage, cerca de Birmingham, así como en el suburbio londinense de Ealing.

La policía informó que, desde el ataque incendiario del 23 de marzo en el barrio londinense de Golders Green, donde varias ambulancias pertenecientes a una organización judía de rescate voluntario fueron incendiadas frente a una sinagoga, ocho personas han sido acusadas de delitos relacionados con incendios provocados y trece permanecen bajo custodia policial o en libertad bajo fianza mientras se lleva a cabo la investigación.

“Nuestro mensaje es claro: no toleraremos esta intimidación contra nuestras comunidades y perseguiremos a los responsables”, declaró Vicki Evans, coordinadora nacional sénior de la policía para la lucha antiterrorista.

“Una de nuestras líneas de investigación clave es si se está utilizando a personas que reciben dinero a cambio de cometer delitos para perpetrar alguno de estos incendios provocados”, añadió Evans.

Esto ocurre mientras el rabino jefe del Reino Unido, Ephraim Mirvis, advirtió el domingo que una “campaña sostenida de violencia e intimidación contra la comunidad judía del Reino Unido está cobrando fuerza”, señalando una serie de incendios provocados e intentos de incendio dirigidos contra la comunidad.

Mirvis afirmó que una sinagoga en Kenton, al noroeste de Londres, fue blanco de un “cobarde ataque incendiario”. También mencionó un ataque contra una sinagoga en el barrio londinense de Finchley el miércoles pasado y un intento de ataque contra otro edificio en Hendon, al noroeste de Londres, el viernes pasado.

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Con información de Ivana Kottasová y James Frater, de CNN.