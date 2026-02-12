Skip to Content
Noticias Locales

Operación de ICE finaliza en Minnesota

By
today at 3:17 PM
Published 3:13 PM

COLORADO SPRINGS, Colo. (KTLO)-- Después de varias semanas y dos muertes de estadounidenses, además miles de arrestos la administración Trump decidió finalizar con las operaciones migratorias en Minnesota. La Casa Blanca confirmó que ellos estarán eliminando a los agentes federales de la zona. El Gerente de seguridad, Tom Homan dijo que la operación fue exitosa, agregando que miles de inmigrantes indocumentados fueron arrestados durante estas operaciones. 

Los demócratas ahora están demandando un cambio para un proyecto de ley que ayude a traerle justicia a las dos víctimas quien fueron asesinados por agentes de ICE, Renee Good y Alex Pretti.

Article Topic Follows: Noticias Locales

Jump to comments ↓

Author Profile Photo

Andrea Herrera

Andrea is an MMJ and Anchor for Telemundo Surco and KRDO NewsChannel 13. Learn more about her here.

BE PART OF THE CONVERSATION

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.