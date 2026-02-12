Operación de ICE finaliza en Minnesota

COLORADO SPRINGS, Colo. (KTLO)-- Después de varias semanas y dos muertes de estadounidenses, además miles de arrestos la administración Trump decidió finalizar con las operaciones migratorias en Minnesota. La Casa Blanca confirmó que ellos estarán eliminando a los agentes federales de la zona. El Gerente de seguridad, Tom Homan dijo que la operación fue exitosa, agregando que miles de inmigrantes indocumentados fueron arrestados durante estas operaciones.

Los demócratas ahora están demandando un cambio para un proyecto de ley que ayude a traerle justicia a las dos víctimas quien fueron asesinados por agentes de ICE, Renee Good y Alex Pretti.