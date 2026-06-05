El camino de México para el Mundial 2026: duelos de preparación, un grupo accesible e Inglaterra en el horizonte

Por Federico Leiva y Andrea Saint Martin, CNN en Español

La selección mexicana de fútbol hará historia este verano al convertirse en la primera en disputar tres Copas Mundiales de la FIFA en casa. Este hito no es cualquier cosa, pero el combinado tricolor buscará ir más allá para llegar (al menos) al tan esperado quinto partido.

Como en todo ciclo mundialista, los aficionados de la selección azteca ya han vislumbrado todos los escenarios posibles para ver dicho sueño hecho realidad. Sin embargo, antes de arrancar el Mundial 2026, México tiene pactados múltiples duelos amistosos que le servirán para prepararse para enfrentar a sus rivales de grupo: Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa.

La selección mexicana arrancó su calendario 2026 con múltiples partidos amistosos. En enero, derrotó a Panamá y Bolivia (ambos juegos con un marcador 1-0). En los próximos meses, su agenda incluye tres enfrentamientos ante rivales europeos: Islandia, el 25 de febrero; Portugal, el 28 de marzo; y Bélgica, el 31 de marzo. El primero no competirá en la Copa Mundial, pero los dos siguientes marchan como favoritos para ser líderes de sus respectivos grupos.

Después, México continuará su paso con tres duelos de preparación. El primero será contra Ghana y se jugará el 22 de mayo en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla.

El Tri tiene la ventaja en este enfrentamiento, ya que ha ganado los cuatro partidos que ha disputado contra las Estrellas Negras, que estarán en el Grupo L, considerado uno de “la muerte” junto a Inglaterra, Croacia y Panamá.

El 30 de mayo, la selección azteca se medirá ante Australia en el Rose Bowl de California. Este enfrentamiento promete ser más competitivo, ya que en su historial, México solo ha ganado uno de los seis partidos disputados (acumulando tres empates y dos derrotas).

Los Socceroos clasificaron a la Copa Mundial por sexta ocasión consecutiva. En esta edición, comparte grupo contra otro de los locales (Estados Unidos), Paraguay y un europeo que resulte ganador de la llave entre Turquía, Rumania, Eslovaquia y Kosovo.

Finalmente, el combinado tricolor cerrará su preparación mundialista el 4 de junio ante Serbia en una sede pendiente por confirmar. Los europeos no clasificaron al Mundial 2026, pero México puede aprovechar el enfrentamiento para darle la vuelta a su marca frente a ellos: 2 victorias, un empate y 5 derrotas.

Los millones de aficionados del Tri que sintonizaron el sorteo del Mundial 2026 el pasado diciembre respiraron aliviados al darse cuenta de que ningún gigante ni firme candidato al título quedó en el mismo Grupo A que México.

Ser organizador ayudó, claro. En dicho momento, la selección azteca ocupaba el 15° lugar del ranking FIFA, por lo que, técnicamente, habría sido Bombo 2 en cualquier otra Copa del Mundo, quedando obligada a medir fuerzas ante una potencia. Sin embargo, esto no sucederá en 2026, ya que la localía la puso a la par de los mejores 10 combinados nacionales del planeta, como cabeza de serie.

Está claro que el debut ante Sudáfrica (reedición de 2010, cuando jugó el partido inaugural, pero como visitante) será difícil desde lo emocional. Habrá mucha ansiedad entre las paredes del Estadio Azteca, y eso le puede terminar jugando en contra si no consigue un buen resultado rápido.

El conjunto africano no es el mejor de dicho continente. De hecho, la última vez que jugó la Copa Mundial de la FIFA fue en 2010, cuando tuvo garantizada su presencia por ser local. De allí en más, tres ausencias por malos resultados en las Eliminatorias. A su favor, es cierto que durante este periodo clasificatorio fue líder de su grupo, superando por un punto a Nigeria, un firme candidato a participar en cada Mundial. Eso sí, fue la selección ganadora de zona con menos puntos de toda la Eliminatoria (18), por bastante diferencia.

El segundo duelo será, a priori, el más complicado. Corea del Sur puede no haber tenido ninguna participación destacada desde aquella (polémica) semifinal a la que llegó en 2002, cuando fue organizadora junto a Japón, pero no es ninguna cenicienta.

El combinado surcoreano es liderado por Heung-Min Son, exestrella de la Premier League, que puede haber elegido la tranquilidad de la MLS, pero tiene talento de sobra. También están Hwang Hee-chan (Wolverhampton de Inglaterra) y Kim Min-Jae, un ya experimentado central del Bayern Munich. Es una selección con buen material, que, además, es la única que cerró la Eliminatoria asiática sin perder ni un solo partido.

Ambas selecciones ya tienen historial en Copas del Mundo, ya que se han enfrentado en tres ocasiones en fase de grupos, en las que el Tri ha resultado victorioso. La primera de ellas, curiosamente, fue en México 1986, mientras que la última fue tan reciente como Rusia 2018.

La última parada es contra República Checa, vencedora del repechaje europeo y que viene de ganar un amistoso contra Kosovo. Con la antigua Checoslovaquia, México se enfrentó en Chile 1962 con una victoria por 3-1: su primer triunfo en una Copa del Mundo.

México sabe que, si gana el grupo, irá en dieciseisavos de final ante una selección que termine tercera. Hasta allí, lo más “fácil”. En octavos, si hay lógica (que en el fútbol no siempre hay), tocará un gigante: Inglaterra. La otra opción tampoco es mucho más amena: Croacia, semifinalista en 2022 y finalista en 2018.

Ya en cuartos, la cosa sigue siendo interesante: caería Brasil o Marruecos, la que logre ganar el Grupo C, y hasta Francia o Noruega, que irán por ese lado de la llave si terminan en el segundo lugar del Grupo I. Si se da lo que los papeles dicen en la previa, Argentina tocaría en la semifinal de esa llave y España en la final.

La buena noticia es que, si termina segunda en el Grupo A, a México no le tocaría ningún primero de zona. Su rival, en ese caso, sería el segundo del Grupo B, un boleto que parece destinado a disputarse entre otra local, Canadá, o Qatar, Suiza o Bosnia y Herzegovina.

Más adelante llegaría el turno de Países Bajos o Brasil/Marruecos y en cuartos de final un candidato al título: Francia o Alemania (si ganan sus respectivos grupos). En este caso, en la semifinal aparecería España y en la final podría tocar Argentina o Inglaterra.

A pesar de que todavía tiene muchas falencias propias por corregir, el sorteo le sonrió a México, dejándole un camino más “ameno”, al menos hasta octavos de final. De allí en más, México deberá decidir si se atreve a soñar con algo más.

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