Canino policial muerde a un menor de edad durante un juego de baloncesto

CONDADO CUSTER, Colo. (KTLO)-- Un nuevo video fue compartido por los policías del Condado Custer luego de que un canino mordió a un menor de edad. Ocurrió en la escuela Custer durante un juego de baloncesto el jueves pasado. Diputados del departamento del alguacil mencionan que el estudiante corrió al lado del diputado por lo tanto asusto a la canina Zara. Pero no fue hasta minutos después de que el menor de edad y el diputado se dieron cuenta que el perro había mordido al menor.

Los diputado mencionan que el menor fue a una clínica local y recibió tratamiento por su lesion. Según documentos oficiales, Zara no esta entrenada para morder y que ella nunca ha enseñado

características de agresión en el pasado. Por lo tanto los líderes del departamento están ofreciendo cubrir los servicios medicos del menor. Mientras que Zara, esta en cuarentena por póliza del Departamento del Alguacil.

Ahora el Departamento del Alguacil esta reevaluando si los caninos debes de asistir eventos estudiantil en el futuro como parte de seguridad.