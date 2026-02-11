Nuevos detalles sobre el caso de Nancy Guthrie: Madre de 84 años secuestrada de su vivienda

COLORADO SPRINGS, Colo. (KTLO)-- Ahora con una actualización sobre el caso de Nancy Guthrie. Los investigadores realizaron a una persona después de detenerlos temporalmente. La madre de Savanna Guthrie del show, 'Today' en los EE.UU. lleva 11 días desaparecida de su vivienda. Las autoridades creen que la señora de 84 años fue secuestrada.

El martes en la noche una persona fue detenida en posible conexión a su desaparición. Pero esa persona no enfrenta cargos al momento él fue realizado después de horas de investigar y hablar con él. Horas después las autoridades obtuvieron una orden de registro para una vivienda que esta a una hora de Tucson cerca de la frontera

De EE.UU. y México. Toda esta actividad fue hecha después de que las fotos fueran publicadas de la cámara de seguridad. Al momento hay un incremento de llamadas al departamento de policia despues de que estas imágenes fueron publicadas. Pero no esta claro si al momento hay alguien en custodia.