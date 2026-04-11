Una rotonda de US$ 1,5 millones que no lleva a ninguna parte: apenas una muestra de la economía de Orbán

Por Christian Edwards, CNN

Un cartel anuncia con orgullo que la rotonda cerca de Zalaegerszeg, en el oeste de Hungría, se construyó con 500 millones de florines (unos US$ 1,5 millones) de fondos de la Unión Europea (UE).

La rotonda se construyó para dar servicio a una terminal de contenedores en una nueva línea ferroviaria que facilitaría a esta zona sin litoral de Europa central un mejor acceso al mar. En lugar de tener que pasar por Budapest, la capital húngara, las mercancías procedentes de la costa adriática transitarían rápidamente por el oeste del país hacia Eslovaquia, la República Checa, Polonia y otros destinos.

Pero hay un problema. Años después de su construcción, la rotonda sigue sin funcionar. En su lugar, permanece abandonada en un campo, a la espera de que el gobierno húngaro construya la vía férrea que la puede hacer útil.

Los críticos del primer ministro Viktor Orbán afirman que proyectos de construcción financiados por la UE, como estos, son un monumento al sistema económico que su gobierno ha construido durante sus 16 años en el poder. El éxito electoral de Orbán, según ellos, se basa en una implacable demonización de la UE —a la que presenta como una fuerza decadente, liberal y corrupta en Hungría—, al tiempo que aceptó con agrado enormes cantidades de dinero procedente de ella.

Gran parte de ese dinero provino de iniciativas destinadas a ayudar a los miembros más pobres y recientes del bloque —muchos de los cuales formaron parte del Pacto de Varsovia— a alcanzar el nivel de desarrollo de sus vecinos más ricos de Occidente. Sin embargo, ante las cruciales elecciones parlamentarias del domingo, los opositores se preguntan qué beneficios ha obtenido Hungría de toda esta inversión, señalando una serie de proyectos que consideran vanidosos y obras de construcción inacabadas o innecesarias.

“Orbán fue el máximo especulador de rentas en la Unión Europea durante la década de 2010. Fue una estrategia deliberada”, declaró a CNN Krisztián Orbán (sin parentesco), fundador de Oriens, una empresa de inversión en la región. También destacó el éxito del gobierno en la utilización de los fondos asignados, en comparación con sus vecinos, y añadió que Orbán “logró obtener una cantidad ingente de dinero de la UE”.

La rotonda cerca de Zalaegerszeg, reportada inicialmente por el sitio web de investigación húngaro Atlatszo, es uno de los miles de proyectos en Hungría que han recibido financiación de la UE desde que Viktor Orbán llegó al poder. Tibor Navracsis, ministro de Desarrollo Regional, declaró ante el Parlamento húngaro el año pasado que la UE había financiado 52.000 proyectos en el país durante el período presupuestario 2014-2020.

István János Tóth, director del Centro de Investigación sobre la Corrupción de Budapest y originario de Zalaegerszeg, afirmó que la rotonda era un claro ejemplo de un “elefante blanco”: un proyecto de construcción costoso, tanto de construir como de mantener, pero que aporta poco valor.

“Sin los fondos europeos, Orbán no habría podido establecer este tipo de sistema”, declaró Tóth a CNN.

La organización Transparencia Internacional, que vela por la lucha contra la corrupción, ha clasificado a Hungría como el país más corrupto de la UE. CNN ha solicitado comentarios al Ministerio de Asuntos Exteriores y a la oficina del primer ministro húngaros. El gobierno húngaro suele negar las acusaciones de corrupción o acusar a sus oponentes de ser corruptos.

Las obras de la rotonda comenzaron durante el actual período presupuestario de la UE, que se extiende hasta 2027. Tras adquirir un terreno, Metrans, una empresa de logística que opera en la región, planeaba construir una terminal de contenedores que se conectaría con la nueva línea ferroviaria, también prevista para su construcción.

En una ceremonia celebrada en 2021, el ministro de Asuntos Exteriores de Hungría, Péter Szijjártó, colocó la primera piedra de la nueva terminal. A finales de 2023, el municipio local, con la ayuda de fondos de la UE, había construido la rotonda que daría soporte a la logística en torno a la terminal, según declaró a CNN Zoltán Balaicz, alcalde de Zalaegerszeg. Pero cuando CNN visitó el lugar en abril, no había indicios de que la construcción del ferrocarril proyectado hubiera comenzado. Balaicz afirmó que el proyecto aún se encontraba en la fase de licitación pública. Quien gane la licitación tendrá más de dos años para construir la vía, según informó Atlatszo, lo que significa que el ferrocarril, de construirse, podría no estar listo hasta 2029.

La rotonda cerca de Zalaegerszeg no es el único proyecto inacabado o poco útil en Hungría que ha recibido fondos de la UE. David Pressman, exembajador de Estados Unidos en Hungría, declaró durante su mandato que los proyectos de construcción no siempre cumplían con las expectativas.

“Vaya vista desde otra de las pasarelas elevadas financiadas por la UE en Hatvan”, escribió en redes sociales en 2024, publicando fotos suyas en una pasarela, sin ningún bosque a la vista.

Otros ejemplos, según informaron los medios húngaros, incluyen una “torre mirador” que pretende ofrecer un punto de observación para los turistas, pero que mide menos de un metro de altura.

Los críticos afirman que Hungría está plagada de proyectos de este tipo, a menudo financiados por la misma institución contra la que Orbán arremete.

“En lugar de abordar una economía en ruinas, Orbán señala a fuerzas externas invasoras… que supuestamente representan una amenaza para los húngaros y la identidad húngara”, declaró Pressman a CNN.

“Para el líder del país considerado el más corrupto de la Unión Europea, es mucho más fácil hablar de ‘luchas civilizatorias’ que explicar la extraordinaria riqueza que su familia ha acumulado mientras su pueblo y su economía sufren”, añadió.

La cuestión de los fondos de la UE está desempeñando un papel importante en la campaña para las elecciones parlamentarias del domingo.

Desde 2022, la Comisión Europea ha retenido fondos a Hungría debido a la preocupación por su retroceso democrático y su independencia judicial. Hasta el año pasado, alrededor de 18.000 millones de euros (unos US$ 21.000 millones) permanecen bloqueados, lo que representa aproximadamente el 10 % del PIB del país. A finales del año pasado, miembros del Parlamento Europeo volvieron a expresar su preocupación por las violaciones del Estado de derecho por parte de Hungría, así como por la corrupción y el “uso indebido de fondos de la UE”.

El economista Krisztián Orbán afirmó que el flujo de fondos de la UE durante la primera década de su mandato le permitió “salirse con la suya en muchas cosas, incluyendo la corrupción y el descuido de los servicios públicos, porque pudo garantizar una mejora constante en las condiciones de vida de personas que no estaban acostumbradas a ello”. Ahora que esos fondos de la UE están bloqueados, ese acuerdo se está desmoronando, añadió.

Orbán y sus aliados, incluido el vicepresidente estadounidense J. D. Vance, quien viajó a Budapest esta semana para respaldar al primer ministro, han acusado a la UE de interferir en las elecciones húngaras debido a la retención de fondos por parte del bloque. La Comisión sostiene que los Estados miembros de la UE deben respetar el Estado de derecho para recibir fondos.

Péter Magyar, líder del partido opositor Tisza, se ha comprometido a liberar los fondos de la UE disipando las preocupaciones del bloque sobre el retroceso democrático de Hungría. Ha hecho una intensa campaña contra la corrupción, acusando a Orbán y sus seguidores de enriquecerse mientras el país se empobrece. Sin embargo, Magyar se enfrentaría a un gran desafío para cumplir con las exigencias de la UE y desbloquear parte de la financiación antes del 31 de agosto.

Tisza ha mantenido una ventaja de dos dígitos sobre el partido Fidesz de Orbán en la mayoría de las encuestas durante más de un año. Si bien una victoria de Magyar pondría fin a lo que el experto en corrupción Tóth describió como la actitud de Orbán de “morder la mano que te da de comer” hacia la UE, Hungría seguirá necesitando ayuda financiera de Bruselas, incluso en Zalaegerszeg.

Balaicz, el alcalde, afirmó que una vez que el gobierno húngaro construya el ferrocarril previsto, su municipio podrá construir una segunda rotonda para facilitar la logística en torno a la terminal de contenedores. Esto costará otros 954 millones de florines (unos US$ 3 millones), según declaró a CNN, fondos que también provendrán de la Unión Europea.

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