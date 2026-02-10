Skip to Content
Noticias Locales

Residente de Pueblo se entrega a las autoridades luego de balear a una persona afuera de un hotel

Canva Pro
By
New
Published 2:42 PM

PUEBLO, Colo. (KTLO)-- Estamos aprendiendo más sobre el tiroteo mortal que ocurrió en Pueblo el cual ha sido catalogado como el primer homicidio del año. James Mckenney de 63 años se entrego a las autoridades pero él declara que le disparo a la víctima por defensa personas. Ya que temía por su vida y la de los otros huéspedes del hotel .

La víctima ahora ha sido identificada como Joshua Herbert, de 39 años. Según documentos oficiales Mckenney era un guardia de seguridad para el hotel Days Inn ubicado en la calle Elizabeth. Pero vivía en la propiedad y la noche que ocurrió incidente  el no estaba usando su uniforme, tampoco tenia su identificación indicando que era un guardia de seguridad por lo tanto cuando el intento sacar al agresor del hotel por causar conflicto con otros huéspedes. Por lo tanto cuando vio que Herbert comenzó a caminar hacia él, temió por su vida y lo baleo.

Mckenney se entrego a las autoridades y expreso que nunca quizo lastimar a nadie y que tiene remordimiento por sus acciones. Él ahora enfrenta cargos en su contra por homicidio en primer grado. 

Article Topic Follows: Noticias Locales

Jump to comments ↓

Author Profile Photo

Andrea Herrera

Andrea is an MMJ and Anchor for Telemundo Surco and KRDO NewsChannel 13. Learn more about her here.

BE PART OF THE CONVERSATION

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.