Residente de Pueblo se entrega a las autoridades luego de balear a una persona afuera de un hotel

PUEBLO, Colo. (KTLO)-- Estamos aprendiendo más sobre el tiroteo mortal que ocurrió en Pueblo el cual ha sido catalogado como el primer homicidio del año. James Mckenney de 63 años se entrego a las autoridades pero él declara que le disparo a la víctima por defensa personas. Ya que temía por su vida y la de los otros huéspedes del hotel .

La víctima ahora ha sido identificada como Joshua Herbert, de 39 años. Según documentos oficiales Mckenney era un guardia de seguridad para el hotel Days Inn ubicado en la calle Elizabeth. Pero vivía en la propiedad y la noche que ocurrió incidente el no estaba usando su uniforme, tampoco tenia su identificación indicando que era un guardia de seguridad por lo tanto cuando el intento sacar al agresor del hotel por causar conflicto con otros huéspedes. Por lo tanto cuando vio que Herbert comenzó a caminar hacia él, temió por su vida y lo baleo.

Mckenney se entrego a las autoridades y expreso que nunca quizo lastimar a nadie y que tiene remordimiento por sus acciones. Él ahora enfrenta cargos en su contra por homicidio en primer grado.