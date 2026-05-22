“Desfinanciar y luego abolir”: destacada demócrata en la contienda por la gobernación de Wisconsin instó a abolir la policía

Por Andrew Kaczynski y Em Steck, CNN

Años después de que alcaldes de ciudades gobernadas por demócratas dieran un giro respecto a los llamados para recortar los fondos de los departamentos de policía, una de las principales candidatas demócratas a la gobernación de Wisconsin se postula con un historial marcadamente diferente: no solo respaldó la reducción de fondos policiales, sino que abogó por su abolición. Y, a diferencia de muchos miembros de su partido, no ha eliminado esas publicaciones ni se ha retractado de ellas.

Francesca Hong ha pedido reiteradamente la abolición de los departamentos de policía, según una revisión realizada por CNN KFile de sus publicaciones en redes sociales, entrevistas y declaraciones.

Hong, representante estatal de 37 años y socialista democrática, escribió en la plataforma X en 2020 que apoyaba “recortar los fondos de la policía como un primer paso hacia la abolición de la misma”. Posteriormente, en 2021, argumentó que “la policía existe para mantener el supremacismo blanco. Recortar fondos y luego abolir. La reforma no puede ser una opción”.

Hong compite en unas primarias demócratas muy concurridas —que incluyen a la vicegobernadora Sara Rodriguez, al exvicegobernador Mandela Barnes, al ejecutivo del condado de Milwaukee, David Crowley, y a la senadora estatal Kelda Roys— por el derecho a enfrentarse al representante republicano en el Congreso de EE.UU., Tom Tiffany, en este estado clave y muy disputado.

Hong y Barnes son los únicos candidatos que registran cifras de dos dígitos en las encuestas, con un 14 % y un 11 % de apoyo respectivamente, según un sondeo de la Facultad de Derecho de Marquette publicado en marzo. Una proporción significativa de los votantes potenciales en las primarias demócratas —un 65 %— se mantenía aún indecisa.

El propio Barnes vio cómo su campaña al Senado en 2022 se estancaba debido a comentarios pasados ​,reportados inicialmente por CNN, en los que insinuaba su apoyo a la retirada de fondos a la policía. En aquel momento, la campaña de Barnes declaró a CNN que él “no apoya la abolición del ICE ni el recorte de fondos a la policía”.

En un comunicado a CNN, Hong no renegó de su apoyo pasado a la abolición de los departamentos de policía, calificándolo como parte de una “conversación más amplia en torno a la abolición policial”, y arraigada en su convicción de que “el sistema actual no está funcionando”. Si bien afirmó no apoyar “recortes arbitrarios” a los presupuestos de seguridad pública —y aseguró que no los impulsaría de llegar a ser gobernadora—, también cuestionó si los niveles actuales de gasto policial constituyen un uso “óptimo o eficiente” de los recursos.

Al ser interrogada directamente sobre si aún apoyaba la abolición de la policía, Hong declaró en un comunicado: “Aunque visualizo un mundo en el que la seguridad pública no sea sinónimo de aplicación de la ley, reconozco que este cambio de paradigma constituye una visión a muy largo plazo; por ello, mi enfoque actual reside en la construcción de sistemas de atención, tanto para el presente como para nuestro futuro”.

El ajuste de cuentas de los demócratas por el movimiento de “desfinanciación de la policía” alcanzó su punto álgido tras las elecciones de 2020, cuando el partido obtuvo resultados decepcionantes en las contiendas por la Cámara de Representantes y perdió escaños. En 2022, la presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi —citando a un colega congresista— declaró que “la desfinanciación de la policía ha muerto”. Diversos candidatos demócratas a lo largo del país han dado marcha atrás en su apoyo a la desfinanciación policial; entre ellos destaca Abdul El-Sayed, un candidato prominente al Senado por Michigan que eliminó de sus redes sociales las publicaciones en las que abogaba por dicho movimiento.

Incluso antiguos partidarios y compañeros socialistas democráticos en ciudades de marcada tendencia demócrata han comenzado a distanciarse de la retórica de la “abolición” y la “desfinanciación”. En Los Ángeles, la aspirante a la alcaldía Nithya Raman declaró recientemente que la ciudad no debería perder más agentes de policía; por su parte, en Nueva York, Zohran Mamdani ha asegurado explícitamente a los votantes: “Yo no voy a desfinanciar a la policía”.

Como prueba de que los republicanos siguen percibiendo un potencial político en vincular a los demócratas con el mensaje de la desfinanciación policial, esta semana los senadores republicanos enmarcaron su impulso a la “Ley de Seguridad para Estados Unidos” (Secure America Act) —un proyecto de ley destinado a financiar al ICE y a la Patrulla Fronteriza— en una serie de advertencias sobre los demócratas partidarios de “desfinanciar a la policía”.

Los republicanos de Wisconsin ya han comenzado a poner de relieve la retórica pasada de Hong, en un intento por retratarla como una figura demasiado inclinada hacia la izquierda para un estado considerado “campo de batalla” electoral.

Exchef y propietaria de restaurantes, Hong incursionó en la política en 2020 al lanzar su candidatura en unas primarias muy concurridas para ocupar un escaño en la Asamblea Estatal de Wisconsin, en representación de varios distritos de la ciudad de Madison. Se postuló con éxito durante el apogeo de la pandemia de covid-19, en parte apoyándose en su trayectoria como propietaria de un pequeño restaurante, justo en el momento en que la industria culinaria recibía el impacto más duro de la pandemia.

También es miembro de los Socialistas Democráticos de Estados Unidos.

Si bien Hong parece haber conservado publicaciones anteriores en las que abogaba por desfinanciar o abolir la policía, ha eliminado otras publicaciones.

Su biografía de Twitter, donde durante años la ubicación decía “Tierra Ho-Chunk Ocupada” (en referencia a un pueblo nativo americano cuyo territorio histórico abarcaba partes de Wisconsin, Minnesota, Iowa e Illinois), fue modificada en algún momento posterior a marzo de 2023 para indicar simplemente “Wisconsin, EE.UU.”.

Hong declaró a CNN que actualiza ocasionalmente su biografía en las redes sociales y que “quería reconocer al estado en su totalidad, en lugar de solo a mi ciudad natal”, Madison. “Cualquier funcionario electo responsable debería reconocer nuestra relación con nuestros vecinos tribales”, afirmó.

En un tuit —ya eliminado— de marzo de 2020, Hong lamentó que la Casa Blanca hubiera invitado a las principales cadenas de comida rápida del país. “Estos son los que tienen voz en las políticas alimentarias… la gente que mantiene a Trump naranja y gordo. F**k”, escribió.

Hong se reafirmó en el contenido del tuit y declaró a CNN que resulta “singularmente frustrante” ver a ejecutivos de la comida rápida —”cuyo único propósito es aumentar sus beneficios”— influir en las políticas de salud y alimentación.

También eliminó publicaciones compartidas que contenían comentarios punzantes de índole racial. “El máximo exponente del privilegio masculino blanco es declararse vencedor cuando se ha escrutado el 0 % de los distritos electorales 🥴”, retuiteó en febrero de 2020.

Asimismo, eliminó una publicación compartida que decía: “Todos ustedes pueden decir ‘coronavirus chino’ siempre y cuando yo pueda decir ‘racismo blanco’”.

Hong comentó a CNN: “En un momento en que la retórica antiasiática —proveniente específicamente de Trump— estaba provocando ataques violentos contra personas en todo el país, resultaba totalmente razonable que la gente denunciara el racismo”.

Incluso después de asumir su cargo en 2021, Hong mantuvo su postura a favor de la abolición de la policía.

En diversas publicaciones de 2021, Hong hizo un llamamiento a “abolir el Estado policial” y argumentó que “la reforma nunca ha sido la solución”. En una entrevista radiofónica, afirmó que la policía opera bajo un “falso paraguas de garantía del orden público”. Si bien el 47 % de los estadounidenses acogió los llamamientos a desviar fondos de los departamentos de policía hacia los servicios sociales en el apogeo de las protestas por la justicia racial —según una encuesta de Gallup de julio de 2020—, la abolición de los departamentos de policía siguió siendo una postura marginal, con solo un 15 % apoyando la idea de abolir la policía. Para abril de 2021, una encuesta de Axios/Ipsos reveló que solo el 27 % de los encuestados apoyaba el movimiento de “desfinanciar a la policía”, mientras que el 70 % se oponía a él.

“Para poner esto en perspectiva: el 16 % de todos los estadounidenses se ha mostrado a favor de que su estado se separe de la Unión para unirse a otro país. Además, el 21 % cree que la poligamia es moral”, afirmó Harry Enten, analista jefe de datos de CNN.

Algunos de los comentarios de Hong surgieron tras el tiroteo policial contra Jacob Blake en Kenosha, Wisconsin, en agosto de 2020. Blake, un hombre negro de 29 años, recibió siete disparos de un agente blanco durante un intento de detención, lo que desató días de protestas y disturbios.

“Cuando una institución solo puede responder con violencia porque está profundamente arraigada en el mantenimiento de un sistema carcelario sustentado por el supremacismo blanco, la prioridad puede y debe ser únicamente trabajar para abolir dicha institución”, escribió el 12 de abril de 2021.

Días después, Hong volvió a compartir llamamientos para abolir la policía tras el tiroteo mortal de 2021 contra Adam Toledo —un joven de 13 años— a manos de un agente de policía de Chicago, amplificando un mensaje que decía: “Desarmar. Desfinanciar. Desmantelar. Abolir”.

Hong ha seguido defendiendo la lógica más amplia que subyace a este movimiento. Aunque se negó a decir si seguía apoyando la abolición de la policía, Hong no rechazó directamente la idea de desfinanciar a la policía cuando fue cuestionada al respecto durante una entrevista de campaña en abril.

“Creo que debemos realizar inversiones en aquello que ayude a prevenir el delito: inversiones en las comunidades, en nuestras escuelas públicas, en los centros comunitarios y en las bibliotecas públicas. Cuando los recursos son limitados, debemos analizar dónde podemos realizar recortes, así como dónde podemos realizar inversiones”, declaró a una cadena local de noticias televisivas en abril.

Sin embargo, su retórica anterior había sido más explícita.

“@CityofMadison 1. Desfinanciar a la policía 2. Desfinanciar a la policía 3. Desfinanciar a la policía 4. Desfinanciar a la policía 5. Elaborar el presupuesto de 2021”, escribió en un tuit en junio de 2020.

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