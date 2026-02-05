Otro funeraria en Colorado es clausurada por no seguir las regulaciones del estado

CAÑON CITY, Colo. (KTLO)-- Otra funeraria al Sur de Colorado fue clausurada de una forma inmediata. Esta vez Telemundo Sur Colorado descubrió que la funeraria en Cañon City había estado operando por todo un año con una licencia expirada mientras aun ofrecía servicios.

Y durante este tiempo los dueños del establecimiento aun estaban recibiendo dinero de los residentes. Lo cual ahora nos tiene con la misma preocupación que teníamos haces meses cuantas funerarias al sur de colorado y en todo el estado en realidad están siguiendo las regulaciones Wilson funeral home queda a solo 20 minutos de la funeraria que fue clausurada en el 2023.

Penrose funeral home donde 200 cuerpos estaban en un estado de descomposición. Los documentos estatales mencionan que la licencia expiro en noviembre del 2024. Ahora el médico forense del Condado Fremont ha confirmado que su oficina hizo un de acuerdo con la funeraria

Holt family funeral homes quienes son los dueños de 'Wilson Funeral Home' pero mencionan que ellos no tenían la más minima idea de que su licencia había expirado. Documentos mencionan que el Condado le pago 75,000 dólares a Holt.

Los médicos forenses mencionan que ellos pararon de utilizar la funeraria después de que ellos se compraron su propia unidad de refrigeradores en enero. El mismo mes que el estado de Colorado exigió que ellos clausuraran el local.

Al momento la funeraria pidió una nueva registraron para su local pero este aun esta pendiente.