Así es Javier Aguirre, el seleccionador de México: trayectoria, títulos y lo que debes saber de él

Por Paulina Nares, CNN en Español

La selección mexicana llegará al Mundial 2026 bajo la dirección de Javier Aguirre Onaindia, quien ha sido una figura reconocida por sus logros, pero también por sus polémicas. Aguirre cargará en sus hombros el peso de una selección que desde 1994 a la fecha no ha logrado llegar a cuartos de final, y que inaugurará el torneo en casa por ser uno de los tres países que sede del campeonato.

El entrenador nació el 1 de diciembre de 1958 en la Ciudad de México, pero sus padres son originarios de Vizcaya, España, y emigraron a México tras la Guerra Civil, contó Aguirre a Letras Libres, lo que le valió el apodo de Javier “El Vasco” Aguirre. Es el cuarto de cinco hermanos, todos nacidos en México. “Tengo una crisis de identidad: en México soy el vasco y en España soy el mexicano”, ha dicho en varias ocasiones el DT, que tiene doble nacionalidad y que ha desarrollado gran parte de su carrera en México.

Durante su larga trayectoria, el Vasco se ha desempeñado como jugador, auxiliar y director técnico.

Creció en la colonia Lindavista, en el norte de la Ciudad de México, donde como cualquier niño salía a jugar fútbol con sus amigos. Años después, las “cascaritas” rindieron frutos cuando debutó profesionalmente en México con el club América en 1979, abriendo paso a su carrera futbolística —principalmente en el mediocampo— en la que formó parte de equipos como Tigres UANL, en 1981; Atlante, en 1986; y Chivas, en 1993, año en el que se retiró como jugador.

Mientras estaba en el Atlante, fue convocado para formar parte del equipo que representaría a México en el Mundial de 1986 junto a referentes del fútbol mexicano como Tomás Boy, Manuel Negrete y Hugo Sánchez. En ese campeonato, México logró uno de sus resultados más destacados en la justa mundialista: clasificó a cuartos de final y Aguirre fue titular en cinco partidos.

Tras su retiro al salir de Chivas, Aguirre fungió como auxiliar del cuerpo técnico de Miguel Mejía Barón en la selección mexicana en la Copa Mundial de la FIFA de 1994.

En el extranjero, Aguirre formó parte del equipo de Los Aztecas de Los Ángeles, de Estados Unidos (1980-1981), y el Osasuna de España (1987-1988).

Su debut como director técnico en México fue con el Atlante en 1996. Después dirigió al Pachuca, con el que resultó campeón del Apertura de México en 1999 y, posteriormente, en 2021, llevó el mando de Monterrey.

Su comienzo como entrenador de la selección mexicana fue el 1 de julio del 2001, cuando el equipo venía de una mala racha y estaba a las puertas del Mundial de Corea-Japón 2002. En ese campeonato, México logró pasar la fase de grupos ante Croacia, Ecuador e Italia, pero fue eliminado en octavos de final a manos de Estados Unidos.

Después, repitió como entrenador del Tricolor para el Mundial de Sudáfrica 2010, en donde otra vez México quedó eliminado en octavos de final tras perder contra Argentina.

Entre sus logros con la selección mexicana destacan: la Copa Oro 2025, la Copa Oro 2009, y la Liga de Naciones de Concacaf en 2021, por lo que es catalogado como el entrenador con más títulos en la historia de México.

Sin embargo, tuvo un rendimiento bajo en la última Copa América 2024, al no acceder a los cuartos de final y quedar fuera en la zona de grupos.

A nivel internacional, se desempeñó como director técnico de equipos como Osasuna, Real Zaragoza, RCD Espanyol, la selección de Japón, Al-Wahda, la selección de Egipto, CD Leganés y RCD Mallorca, que recién dejó en junio de 2024. Resalta su victoria con el Atlético de Madrid en la Copa Intertoto de la UEFA 2007-2008 y en la UAE League Cup en 2016 con el equipo de Emiratos Árabes Unidos Al-Wahda FC (2015-2016).

En 2025, fue nominado en la categoría Mejor Director Técnico del Año por la FIFA para los premios The Best y estuvo en el top 10 del ranking de los mejores directores del mundo de la Federación Internacional de Historia y Estadística del Futbol (IFFHS, por sus siglas en inglés).

La trayectoria del Vasco también incluye varias polémicas.

En 2021, Aguirre fue acusado de ser descuidado con sus jugadores en el campo durante la pandemia de covid-19. Ante la polémica, declaró: “Seríamos unos hijos de la chi****da si mandamos a un jugador enfermo al campo”.

En la Copa Oro de 2009, durante un partido entre México y Panamá, Aguirre le dio una patada al jugador Ricardo Phillips, y tardó 14 años en reconocer su equivocación durante una entrevista con la Liga MX, aunque eso generó todavía más controversia: “Tuve que dar una patada que ellos no se atrevieron a dar en el campo. Puse el ejemplo, mal, pero se los puse. Tenía los ojos inyectados de sangre, nos estaban comiendo el terreno”, declaró Aguirre.

Otro episodio turbio fue en 2015, cuando fue destituido de su cargo como director técnico de la selección de fútbol de Japón tras una mala actuación y en medio de una investigación por supuesto amaño de partidos. En 2019, mientras era técnico del Leganés, fue absuelto de dicha acusación.

En 2024, Aguirre recibió un golpe con una lata que fue lanzada desde las gradas durante un partido entre Honduras y México. La Federación de Honduras dijo que el Vasco provocó a los aficionados con gritos y gestos, y la Federación Mexicana declaró “su firme rechazo ante cualquier forma de violencia en el futbol”.

En enero de 2025, fue un duro crítico de la selección mexicana, declarando en una entrevista con TUDN que: “La Selección carece de un estilo propio, de un sistema de juego propio y de un equipo ﻿base”.

Ante una pregunta sobre los inmigrantes mexicanos en Estados Unidos en una conferencia de prensa en junio de 2025, Aguirre dijo: “No soy portavoz de los mexicanos; soy entrenador de la selección mexicana”.

Javier Aguirre llega ahora a su tercer Mundial, y estará acompañado por el icónico jugador mexicano Rafael Márquez como auxiliar.

Para esta edición, México tiene que superar el haberse quedado fuera más temprano de lo habitual en Qatar, en la fase de grupos, y la meta eterna de trascender más allá de esos octavos de final que se han convertido en una suerte de pared embrujada que no han podido atravesar.

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