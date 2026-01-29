Póliza controversial pasa en el Distrito Escolar 49

COLORADO SPRINGS, Colo. (KTLO)-- La póliza controversial del Distrito Escolar 49 se hizo oficial. El cual requiere que los estudiantes utilicen los baños que son designados para ellos basado en su sexo biológico. El martes en la noche hubo una junta con la cámara educativa donde el distrito voto por que los estudiantes utilicen los baños que son asignados para aquellos basados en su sexo original, esto viene luego de que el presidente de los EE.UU. Donald Trump firmo el orden ejecutiva Title 9. El cual define a personas por su sexo original y no por como ellos se identifican. La póliza ha sido controversial ya que varios creen viola el acto de colorado el cual menciona no aceptan discriminación. El consejo educativo voto en este tema con la misma decisión el año pasado.