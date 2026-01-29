Policías buscan la ayuda de la comunidad para identificar al responsable de asaltar a un anciano

COLORADO SPRINGS, Colo. (KTLO)-- La policía de Colorado Springs ha realizado fotos del hombre quien creen es el responsable de brutalmente atacar a un anciano con un metal en Diciembre del 2024. Ahora la víctima del crimen, Neal Davis, esta hablando sobre el incidente tenemos entendido que hay nueva evidencia. Él nos menciona que aunque sus lesiones ya no se ven pero los problemas físicos siguen ahí.

Pero el daño verdadero es psicológico, incluso él ahora esta pensando en cambiar de apartamentos por el trauma. Por lo tanto el departamento de policía esta realizando esta foto con la esperanza de que si alguien en la comunidad conoce al sujeto lo puedan reportar a las autoridades inmediatamente.Recuerde que su llamada puede ser recibida de forma anónima.