Skip to Content
Noticias Locales

Policías buscan la ayuda de la comunidad para identificar al responsable de asaltar a un anciano

MGN
By
Published 3:03 PM

COLORADO SPRINGS, Colo. (KTLO)-- La policía de Colorado Springs ha realizado fotos del hombre quien creen es el responsable de brutalmente atacar a un anciano con un metal en Diciembre del 2024. Ahora la víctima del crimen, Neal Davis, esta hablando sobre el incidente tenemos entendido que hay nueva evidencia. Él nos menciona que aunque sus lesiones ya no se ven pero los problemas físicos siguen ahí. 

Pero el daño verdadero es psicológico, incluso él ahora esta pensando en cambiar de apartamentos por el trauma. Por lo tanto el departamento de policía esta realizando esta foto con la esperanza de que si alguien en la comunidad conoce al sujeto lo puedan reportar a las autoridades inmediatamente.Recuerde que su llamada puede ser recibida de forma anónima.

Article Topic Follows: Noticias Locales

Jump to comments ↓

Author Profile Photo

Andrea Herrera

Andrea is an MMJ and Anchor for Telemundo Surco and KRDO NewsChannel 13. Learn more about her here.

BE PART OF THE CONVERSATION

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.