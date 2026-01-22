Skip to Content
Nueva herramienta ayuda a reportar mala conducta por los agentes de ICE en Colorado

La Oficina del Fiscal General de Colorado anuncio que habra un nuevo sistema para que los residentes reporten la mala conducta de los agentes federales incluyendo aquellos de inmigración o ICE por sus siglas en inglés. Líderes con la oficina mencionan que estos reportes serán utilizado para documentar las quejas e identificar la mala conducta. 

Cada reporte será investigado y compartido con los líderes legislativos y la Oficina del Fiscal del Distrito. Para llenar un reporte donde lo que tiene que hacer es ir a la página web de la oficina del Fiscal General de Colorado. Hacerle click  a 'Federal Agent Misconduct' en la página principal. Ahí pueden enviar información con detalles y hasta imágenes sobre el reporte. Y aunque sea un testigo de un acto de mala conducta, también se le pide enviar un reporte.

