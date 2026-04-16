Los cuatro entrenadores que van por la Champions y la curiosidad que comparten con Guardiola tres de ellos

Por Edgar Aviles, CNN en Español

Las semifinales de la UEFA Champions League 2025/2026 ya están definidas. Y si bien hubo suspenso en casi todas las series, no hubo sorpresas: clasificaron los cuatro equipos que habían ganado el juego de ida.

Una de las semifinales tendrá lo que para muchos es una final adelantada, entre el Paris Saint-Germain, vigente campeón del torneo, y el Bayern Munich, uno de los equipos que mejor están jugando en la actualidad. En el otro cruce, el Atlético de Madrid, que eliminó a uno de los favoritos, el FC Barcelona, se enfrentará al Arsenal, que a pesar de haber sido el mejor de la fase de liga (ocho victorias en ocho partidos) sufrió de más para dejar en el camino al Sporting CP de Portugal.

De los cuatro directores técnicos que alcanzaron las semifinales, hay dos que cuentan con una larga experiencia en este torneo.

Uno de ellos es el español Luis Enrique, quien ya ganó dos títulos con dos clubes distintos, el FC Barcelona y el PSG, además de los dos tripletes y otro sinfín de campeonatos que guarda en su vitrina.

El otro es el argentino Diego Simeone, quien, si bien nunca ha sido campeón de la Champions League, ya fue dos veces finalista. Sí ha levantado trofeos: LaLiga, la Copa del Rey, la Supercopa de España, la Europa League y hasta la Supercopa de la UEFA.

Los otros dos entrenadores ya tienen cierto recorrido en la competición, pero no cuentan con el bagaje de Luis Enrique y Simeone. Uno es el belga Vincent Kompany, quien ya presume en su currículum un título de liga con el Bayern Munich, y el otro es Mikel Arteta, quien ha levantado con el Arsenal una FA Cup y dos títulos de la Community Shield.

Un dato curioso del cuarteto de DT que va por la “Orejona” es que tres de ellos han compartido vestuario con Josep Guardiola durante la carrera como futbolista o como entrenador del español. Luis Enrique fue compañero de “Pep” en el FC Barcelona durante la etapa de ambos como futbolistas, mientras que Vincent Kompany fue dirigido por él en su paso por el Manchester City y Mikel Arteta fue su asistente en el club inglés.

En el estilo de juego y la forma de concebir el fútbol, Luis Enrique es el más parecido a Guardiola, mientras que Arteta posee un estilo más apegado a la visión de Simeone. Kompany, por su parte, cuenta con un estilo mixto entre lo que propone el entrenador del Paris Saint-Germain y lo que busca el “Cholo”.

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