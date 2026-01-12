Skip to Content
Personas a través de la nación organizan protestas tras el masacre de Renee Nicole Good

COLORADO SPRINGS, Colo. (KTLO)--Personas a través de la nación están protestando el acto del asesinato que ocurrió por un agente de ICE contra una residente. Hoy estudiantes aquí en Colorado Springs estarán honrando la vida de Renee Nicole Good. Good era una mujer de 37años, era una madre y creció aquí en Colorado Springs.

Ella se graduó de la escuela Coronado y por lo tanto hoy los estudiantes de la escuela estarán organizando una protesta en su memoria con amigos de ella, musica y él maestros ahí. Aunque muchos ven a Nicole como una víctima otros no la ven así este fin de semana. La Secretaria del Estado, Kristi Noem declaro que los antes de ICE solo reaccionaron tras ser supuestamente amenazados y casi atropellados. Los lideres de Mineápolis están defendiendo a Nicole y negando la historia publicada por los agentes de ICE. 

