El principal problema de Trump en materia económica, según la nueva encuesta de CNN

Análisis de Aaron Blake

En nuestra era política polarizada, es raro que el 70 % de los estadounidenses estén de acuerdo en algo. Pero en este momento, el 70 % de los estadounidenses coinciden en que el presidente Donald Trump está haciendo un mal trabajo en la economía, según una nueva encuesta de CNN de esta semana.

Esa cifra no es simplemente grande; anteriormente era impensable. La economía fue el pilar de Trump durante su primer mandato, y su índice de desaprobación en ese ámbito ni siquiera llegó al 50 % según los datos de CNN.

La historia de cómo llegó hasta aquí tiene que ver con arrogancia desmesurada y errores evitables.

Y la nueva encuesta de CNN deja eso más claro que casi cualquier otra cosa hasta la fecha.

Los números de Trump sobre el manejo de la economía son los peores que ha tenido: un 30 % de aprobación frente a un 70 % de desaprobación, según la encuesta. Eso supone un saldo neto de desaprobación de menos 40.

Prácticamente todos los demócratas (97 %) desaprueban. Pero también lo hacen un impresionante 79 % de independientes e incluso el 30 % de los republicanos. La desaprobación de Trump en la economía es ahora peor de lo que jamás fue la de Joe Biden o Barack Obama.

La encuesta también muestra que el 65 % de los estadounidenses dicen que las políticas de Trump “han empeorado las condiciones económicas”, y el 77 % dice que han “aumentado el costo de vida” en sus comunidades.

Y no es solo que los estadounidenses sigan siendo escépticos sobre la economía y de repente culpen al presidente en funciones; es que Trump hizo activamente cosas que los estadounidenses vieron como agravantes de una economía inestable.

Él hizo eso principalmente con sus aranceles y la guerra con Irán, que los datos sugieren que fueron los puntos de inflexión en la opinión de los estadounidenses sobre su gestión de la economía.

Los aranceles y la guerra coinciden con los mayores y terceros mayores aumentos en la desaprobación económica de Trump en cualquiera de sus mandatos, de hecho.

La tasa de desaprobación de Trump en la economía saltó del 56 % en marzo de 2025 al 61 % en abril de 2025, después de que anunció sus aranceles globales del “Día de la Liberación”.

Y saltó del 61 % en enero, antes de que lanzara ataques a Irán a fines de febrero, al 69 % en marzo y ahora al 70 % hoy.

(La única otra vez que subió al menos 5 puntos entre dos encuestas de CNN fue en sus primeros meses como presidente en 2017, cuando sus números generales empeoraron considerablemente por primera vez.)

Estos dos eventos también ocurrieron al mismo tiempo que los mayores aumentos en el porcentaje de estadounidenses que dicen que las políticas de Trump “han empeorado las condiciones económicas”. Ese número saltó del 51 % antes del anuncio del arancel al 59 % después. Luego saltó del 55 % poco antes de la guerra al 65 % hoy.

En ambos casos, el porcentaje de republicanos que dijeron que Trump estaba dañando la economía se duplicó, del 10 % al 22 % después del anuncio de los aranceles, y del 13 % al 27 % después de que comenzó la guerra con Irán.

La nueva encuesta de CNN también mostró que los estadounidenses ligaron ambos problemas directamente con sus visiones negativas de la economía.

El 65 % dijo que la implementación de aranceles ha tenido un efecto negativo en su situación financiera personal, y el 75 % dijo lo mismo de la guerra con Irán. Eso se suma al 77 % que dijo que las políticas generales de Trump han aumentado el costo de vida donde viven.

Y en ambos hallazgos sobre Irán, incluso una mayoría de republicanos está de acuerdo, lo cual es sorprendente.

¿Por qué? Porque los partidarios suelen evitar culpar de los acontecimientos negativos a los políticos que les caen bien. A menudo achacan los problemas económicos a factores externos que escapan al control del presidente, o culpan a las políticas del presidente anterior por las dificultades que atraviesa el actual.

El problema de Trump es que ha hecho casi imposible que incluso muchos republicanos le den ese beneficio de la duda.

No es ningún secreto por qué los precios de la gasolina se han disparado en los últimos dos meses y medio: la guerra con Irán. Y antes de eso, los aranceles de Trump dieron a los estadounidenses un culpable fácil por lo que se convirtió en inflación prolongada, cada vez peores cifras laborales y crecimiento económico subóptimo.

Los datos más reveladores sobre esta dinámica llegaron poco después del anuncio de los aranceles el año pasado.

Un año después del primer mandato de Trump, las encuestas de NPR-PBS-Marist College mostraron que solo el 40 % de los estadounidenses decía que las condiciones económicas actuales eran en su mayoría un resultado de las políticas de Trump, más que algo que había heredado. Ese número nunca superó la media de los 40 durante toda la presidencia de Obama.

Pero apenas tres meses después del segundo mandato de Trump, se disparó hasta el 60 %.

Eso fue acción de los aranceles. Hoy en día, la guerra con Irán permite trazar una línea aún más directa entre la política del presidente y las dificultades económicas.

Es imposible realizar un escenario hipotético, en el que Trump nunca lanza sus aranceles o esta guerra, para ver cuánto mejor podrían haber sido las cosas para él. Es posible que siguiera habiendo una inflación persistente y otros indicadores económicos negativos que los estadounidenses acabarían achacándole a él.

Pero el presidente tomó unilateralmente una acción que empeoró las cosas. Ni siquiera se molestó en pedir la aprobación de los republicanos que dirigen ambas cámaras del Congreso, a pesar de que tanto los aranceles como la guerra son poderes que la Constitución otorga a las ramas legislativa.

Y ahora está amenazando seriamente su legado.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.