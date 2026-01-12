Mujer quien fue reportada desaparecida en Colorado es ubicada en Utah tras asesinar a su hijo de 6 años

COLORADO, (KTLO)-- Las autoridades en Utah mencionaron que están investigando la causa de muerte qué ocurrió con una mujer de Colorado. En un caso de asesinato y suicidio con su hijo de 6 años. El par fue identificado por guardabosques en el parque nacional "Canyonlands". El parque esta ubicado hacia el sur oeste de Utah y según los diputados del departamento del alguacil del Condado San Juan, el esposo de la mujer la reporto desaparecida el miércoles en Colorado. Ellos recibieron un reporte de un auto sospechoso estacionado cerca del local de acampamiento.

Cuando los diputados llegaron ahi, encontraron al menor de 6 años inconsciente. Él fue trasladado al hospital inmediatamente dónde fue declarado muerto. Los documentos oficiales mencionan que el cuerpo de la madre fue hallado afuera del auto. La oficina del alguacil al momento no ha realizado sus nombre pero los investigadores están investigando el caso como un homicidio suicidio.