Noticias Locales

Renne Nicole Good se graduó dela preparatoria Coronado

COLORADO SPRINGS, Colo. (KTLO)--Telemundo Sur Colorado tiene una actualización sobre la mujer quien perdió su vida tras ser baleada por un agente de ICE en Mineápolis a principios de esta semana. Nosotros hemos descubierto que Renee Nicole Good creció aquí en Colorado Springs y se graduó de la preparatoria Coronado. 

Telemundo Sur Colorado hablo con varios amigos de su pasado quien expresan lo linda que era y  buena persona . Renee deja atrás, a sus 3 hijos, su esposa y su madre. Ella estaba exactamente ahi para evitar que un acto violento pasara en medio de una operación migratoria. 

Pero sé exesposo menciona que a la prensa asociada que ella estaba dejando a su hijo de 6 años con su pareja al momento del incidente. 

