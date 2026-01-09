Más estados demócratas se unen a la demanda contra la Administración Trump tras el bloqueo de fondos para el cuidado de niños

Cuatro otros estados demócratas están demandando a la Administración Trump tras la congelación de más de 10 mil millones de dólares para el cuidado de niño. El departamento de Salud y Servicios Humanos menciona que los fondos no están disponibles al momento Por preocupaciones de fraude. Algunos de los 5 estados son Colorado, Nueva York, , Illinois, y california que han sido impactados por el bloqueo.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos ahora esta demandando que los estados realizan sus documentos que tienen un enlacé con programas federales. En adición, los estados también tendrán que proveer información sobre los clientes que reciben estos beneficios. Pero la demanda detalla que esto es un acto de viola la constitución por actos de privacidad.