México habilita mecanismo para que turistas y aficionados denuncien delitos durante el Mundial 2026

Por CNN en Español

La Fiscalía de México anunció este martes una estrategia para que turistas extranjeros y aficionados mexicanos puedan denunciar delitos federales durante el Mundial de Fútbol de 2026, incluyendo casos de trata de personas, lavado de dinero, delincuencia organizada y contrabando.

La fiscal general, Ernestina Godoy, informó que la institución desplegará personal en las ciudades sede del torneo y en aeropuertos y destinos turísticos en ocho estados del país, además de habilitar un micrositio para presentar denuncias en línea, localizar oficinas de la fiscalía y acceder a orientación para visitantes nacionales y extranjeros.

El plan prevé atención presencial y virtual en las 32 fiscalías federales de México, con un despliegue reforzado en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, las tres sedes del Mundial que albergarán en total 13 partidos del torneo.

Además, se instalarán módulos de atención en destinos turísticos como:

La Paz y Los Cabos, en Baja California Sur

Acapulco, en Guerrero

Puerto Vallarta, en Jalisco

Cancún y Tulum, en Quintana Roo

La fiscalía también anunció una campaña nacional de prevención contra la trata de personas, especialmente de niñas, niños y adolescentes, con atención permanente las 24 horas.

“El objetivo central de la estrategia puesta en marcha por esta Fiscalía es mantenerse cerca de la afición nacional y extranjera para brindar todas las herramientas necesarias para proteger sus derechos y, en su caso, investigar y perseguir los delitos de competencia federal”, explicó Godoy.

El anuncio se suma a los preparativos de seguridad del Gobierno mexicano para el Mundial 2026, que incluyen el despliegue de más de 100.000 efectivos de seguridad bajo el Operativo Kukulkán.

Ante las dudas sobre la capacidad del Gobierno mexicano para garantizar la protección de turistas y jugadores, expertos consultados por CNN han dicho que los principales riesgos que podrían afectar la experiencia de los visitantes tienen que ver con robos, fraudes o extorsiones, especialmente en contextos de vida nocturna.

El Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ha reiterado en varias oportunidades que la seguridad para el evento está garantizada después de la ola de violencia que se desató en varios puntos de Jalisco, incluido Guadalajara, tras la caída de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, quien fuera líder del Cártel Jalisco Nueva Generación y uno de los narcotraficantes más buscados por las autoridades mexicanas y estadounidenses.

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