Estudiante local manda una amenaza: Policías recomiendan que los padres alerten a sus hijos sobre los peligros de un “chiste”

COLORADO SPRINGS, Colo. (KTLO)-- La policía de Colorado Springs cree que un estudiante es el responsable de hacer amenazas contra la secundaria Russell. La amenaza ocurrió el domingo y los uniformados lo investigaron por varios días y pudieron identificar y contactar al estudiante que hizo la amenaza.

Según los policías de la estación de Colorado Springs, el estudiante les dijo que era solo un chiste.Pero los uniformados no lo toman así, ellos le recordaron lo serio que son estas amenazas.El estudiante al momento podra enfrentar consecuencias por el sistema legal y el distrito escolar.

Por lo tanto la unidad de recursos le quiere recordar a los padres que platiquen con sus hijos sobre las consecuencias de publicar cosas en las redes sociales.