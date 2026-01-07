Diputados buscan a más víctimas: Hombre enfrenta cargos por actos sexuales con menores

Un hombre local enfrenta más cargos en su contra por actos sexuales con menores de edad. Los investigadores aun creen que hay más víctimas. Según el departamento del alguacil del condado El Paso los detectives investigaron a Brandon Duba de 39 años en septiembre, después de recibir varios reportes sobre actos sexuales que involucraban a niños.

Diputados con el departamento mencionan que Duba trabajaba como un entrenador personas para varios gimnasios en el condado El Paso y que hasta entrenaba a niños en artes marciales. Duba actualmente esta libre por una fianza de 250,000 dólares después de ser arrestado en diciembre.

Los diputados ahora están pidiendo que cualquier persona con más información contacte al departamento del alguacil inmediatamente.