Ciudad de Las Animas a desarollar su propio departamento de policía

LAS ANIMAS, Colo. (KTLO) - Funcionarios de Las Animas anunciaron que pleanan desarollar su propio departamento de policía.

Actualmente la Oficina del Alguacil del Condado Bent es quien monitorea la actividad de la aplicación de ley en Las Animas. Funcionarios dicen que están trabajando junto con la oficina en la transición que vendrá.

Anunciaron que David Doughtery fue elegido como el jefe de la policía. Daughtery tiene más de 40 años de experiencia en aplicación de ley y comenzará en su rol el 5 de enero.

Después, funcionarios se enfocarán en emplear y entrenar a personas para el departamento. La meta es de tener el departamento actualmente operativo para el primero de marzo, según un portavoz para la ciudad.

Para residentes que quieran conocer al jefe de la policía Daughtery van a ver una jornada de puertas abiertas el 5 de enero de la 1 p.m. hasta las 4 p.m. en la municipalidad. Miembros de la comunidad son invitados a conocer al nuevo jefe y dar sus comentarios sobre preocupaciones de la seguridad.