España confirma un segundo caso positivo por hantavirus

Por Pau Mosquera, CNN en Español

El ministerio de Sanidad de España ha confirmado este lunes por la tarde un segundo caso de hantavirus en el país.

Se trata de uno de los 14 españoles que iban a bordo del Mv Hondius y que se encontraban aislados en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla de Madrid desde que arribaron a la capital el pasado 10 de mayo.

Las autoridades informan que se trata de un contacto estrecho identificado dentro del seguimiento epidemiológico activado tras la detección inicial del brote en el crucero Hondius.

Tras confirmar el caso, el paciente ha sido trasladado a la Unidad de Aislamiento de Alto Nivel (UATAN) del hospital, situado en la planta 22, donde permanecerá ingresado bajo supervisión médica especializada y con las medidas de bioseguridad previstas para este tipo de casos.

Con este caso, se elevan a dos los positivos por hantavirus de entre el pasaje y tripulación de nacionalidad española que viajaba en el buque.

Ante esta confirmación, desde el ministerio de Sanidad lanzan un mensaje de tranquilidad al asegurar que la detección del caso se ha producido dentro del dispositivo de aislamiento y control ya activado, por lo que no modifica la situación de riesgo para la población general ni altera las medidas de respuesta epidemiológica actualmente en marcha.

Las autoridades sanitarias de varios países han estado compitiendo para rastrear y contener el brote de hantavirus después de que tres pasajeros murieran tras la salida del MV Hondius de Argentina en abril.

Decenas de pasajeros desembarcaron en la remota isla del Atlántico Sur de Santa Elena a finales de abril, mientras que los pasajeros restantes dejaron el barco en las Islas Canarias de España en mayo antes de ser trasladados en avión de regreso a sus respectivos países de origen. Posteriormente, miembros adicionales de la tripulación desembarcaron del barco en los Países Bajos.

Expertos en enfermedades infecciosas dijeron a CNN la semana pasada que los pasajeros a bordo del barco desde principios de mayo están dentro del período en el que es más probable que desarrollen síntomas.

“A nadie le sorprendería si hay otros que den positivo esta próxima semana”, dijo en ese momento el Dr. Isaac Bogoch, especialista en enfermedades infecciosas y profesor de la Universidad de Toronto.

El período de incubación promedio del virus (el tiempo entre la infección y el desarrollo de síntomas) es de aproximadamente tres semanas, según su investigación.

Los síntomas pueden tardar hasta seis semanas en aparecer, razón por la cual la mayoría de los países están monitoreando a los pasajeros durante un mínimo de 42 días contados desde el día en que se bajaron del barco.

El virus suele estar asociado con roedores, pero puede haber pasado de humano a humano a bordo de la embarcación, según la Organización Mundial de la Salud. Es una enfermedad rara que puede sentirse como la gripe, causando fatiga, fiebre, escalofríos y dolores. Con el tiempo, el virus puede dañar el corazón, los pulmones o los riñones y los pacientes pueden sufrir dificultad respiratoria grave, insuficiencia orgánica e incluso morir.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.