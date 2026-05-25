El Gobierno de Trump excluye a investigadores de las conversaciones globales sobre la respuesta a virus, según fuentes

Por Sarah Owermohle, CNN

Funcionarios clave responsables de liderar la investigación de EE.UU. sobre amenazas de enfermedades infecciosas han tenido prohibido hablar directamente con la Organización Mundial de la Salud, lo que en la práctica deja a algunos de ellos fuera de las discusiones globales sobre brotes de virus, según documentos y varias fuentes que hablaron con CNN.

El Gobierno de Trump emitió la orden que impide que personas del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas (NIAID, por sus siglas en inglés) se comuniquen con la OMS.

Durante décadas, la subagencia federal de salud estuvo dirigida por el doctor Anthony Fauci y supervisó el desarrollo de tratamientos para emergencias de salud pública, incluido el VIH/Sida y el covid-19.

La prohibición ha estado vigente durante un brote de hantavirus al que algunos estadounidenses han estado expuestos. Los límites de comunicación se flexibilizaron ligeramente en la última semana a medida que se intensificaba otro brote viral —una epidemia de ébola en desarrollo que tiene como epicentro la República Democrática del Congo—.

Ahora, algunos funcionarios del NIAID pueden asistir a reuniones virtuales de la OMS, pero solo en grupos pequeños y únicamente en calidad de “oyentes”, según un correo electrónico del 18 de mayo de un alto funcionario del NIAID al personal, obtenido por CNN. Cualquier seguimiento de esas reuniones sería manejado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos, la agencia matriz del NIAID.

“Operaremos de la misma manera para el ébola que lo hemos estado haciendo para el hantavirus, reuniendo a un pequeño grupo de expertos —no más de tres— para participar”, decía el correo electrónico. “Si tenemos preguntas legítimas de investigación o ideas de pruebas de contramedidas, podemos plantearlas a través de la cadena de mando correspondiente”.

Las restricciones dificultan la cooperación rápida con contrapartes globales, dijeron múltiples funcionarios de salud actuales y anteriores. Un integrante del personal lo caracterizó como algo inaudito durante una respuesta de EE.UU.

a emergencias de salud pública emergentes.

La directriz forma parte de un repliegue más amplio del Gobierno de Trump respecto de la participación en foros de salud global —EE.UU. se retiró de la OMS en enero por instrucción del presidente Donald Trump, una medida que fue bastante criticada por funcionarios de salud pública— y en momentos en que muchas agencias de salud de EE.UU. operan con jefes interinos.

Entre los cargos vacantes están el director de la agencia de enfermedades infecciosas; el director general de Sanidad; el jefe de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA); el subsecretario de Salud; y el jefe de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), un vacío de liderazgo que, según observadores, no tiene precedentes.

Un portavoz del Departamento de Salud y Servicios Humanos dijo que “se relaciona con la OMS para apoyar el intercambio de información y la coordinación durante brotes de enfermedades infecciosas” a través de los CDC —que están sobre el terreno en brotes de enfermedades— y que está “plenamente equipado para proteger a los estadounidenses y mitigar los riesgos”.

“Equipos de todo el Departamento coordinan áreas clave de respuesta, incluido el rastreo de contactos, los diagnósticos y las contramedidas médicas, para evitar duplicaciones y reducir la confusión en los esfuerzos de respuesta a brotes”, afirmó el portavoz.

Cuando pasajeros estadounidenses de un crucero afectado por hantavirus aterrizaron en Nebraska, fue el subsecretario de Salud Brian Christine quien fue enviado al hospital de Omaha donde se monitoreaba a los pacientes.

Christine, un experto en implantes de pene con antecedentes de comentarios de ultraderecha, no está a cargo de la respuesta del Gobierno al hantavirus. Pero fue enviado como el rostro público del Gobierno porque no había disponible un funcionario de salud de mayor rango, según una fuente familiarizada con la toma de decisiones.

A principios de este mes, Trump eligió a sus terceros designados tanto para director general de Sanidad como para director de los CDC.

El cargo de director general de Sanidad —conocido comúnmente como el médico de la nación— nunca ha sido ocupado en este Gobierno. El único director de los CDC confirmado estuvo en el cargo menos de un mes.

Es poco probable que los cargos se cubran pronto. Aún no se ha presentado la documentación para la confirmación en el Senado de ninguno de los dos, y no hay un plan inminente para llevar a los designados a audiencias en el Senado, según personas familiarizadas con la logística.

La FDA perdió a su comisionado este mes, y varios altos funcionarios de los CDC dejaron la agencia el año pasado y no han sido reemplazados.

En conjunto, es un momento sin precedentes para el liderazgo nacional en salud, dijo el doctor Dan Jernigan, exfuncionario de los CDC que renunció después de que el secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., destituyera el pasado agosto a la doctora Susan Monarez, la única directora confirmada de esta administración.

“En mis 31 años en los CDC” no ha habido un momento como este, dijo Jernigan, y señaló que también hay una serie de otros puestos de alto nivel sin cubrir.

Las restricciones impuestas al Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas se producen mientras el departamento también está sin liderazgo.

El NIAID había estado dirigido por un director interino, el patólogo doctor Jeffery Taubenberger, desde abril de 2025, pero dos senadores demócratas revelaron en una audiencia la semana pasada que había dejado el cargo. El HHS declinó comentar sobre la salida de Taubenberger.

Consultado sobre las vacantes de liderazgo, el portavoz de HHS dijo que la agencia ha logrado avances “históricos” durante el último año y que el departamento de salud “espera la rápida confirmación de los designados actuales”.

La cooperación limitada con la OMS es un vestigio de la frustración residual de Trump y los republicanos por la manera en que la organización manejó la pandemia de covid-19, dijo Jeremy Konyndyk, presidente de Refugees International y exfuncionario del Departamento de Estado en las administraciones de Obama y Biden.

Las cadenas de comunicación que existían antes pero que ahora han sido eliminadas habrían alertado antes a los funcionarios de salud de EE.UU. sobre la crisis de ébola en desarrollo, dijo Konyndyk.

“Tenemos un liderazgo de salud pública en este país que ha descartado a la mayoría de las instituciones de la salud global”, afirmó.

Al mismo tiempo, varias de las organizaciones médicas sobre el terreno en la República Democrática del Congo y países vecinos se han visto gravemente obstaculizadas.

Antes recibían financiación de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, una división del Departamento de Estado que fue desmantelada en medio de los recortes generalizados realizados el año pasado por el Departamento de Eficiencia Gubernamental.

“Si hubiera múltiples socios de salud del Gobierno de EE.UU. viendo conglomerados de fiebre hemorrágica viral inexplicada, lo habrían reportado por la cadena.

Solo que ya no tenían realmente a quién reportárselo por la cadena”, explicó Konyndyk.

Un alto funcionario del Departamento de Estado desestimó el argumento de que la salida de EE.UU. de la OMS, los recortes de financiación de EE.UU. o el desmantelamiento de USAID hubieran obstaculizado la identificación o la respuesta al brote de ébola.

El secretario de Estado, Marco Rubio, ha culpado repetidamente a la OMS por no alertar antes al público sobre el brote de ébola.

La semana pasada, la OMS elevó su evaluación del nivel de riesgo del brote de ébola de “alto” a “muy alto” en la República Democrática del Congo.

El riesgo global sigue siendo bajo.

No se han visto casos en EE.UU., pero los vuelos con destino a EE.UU. con pasajeros que estuvieron recientemente en la región afectada por el ébola deben, dependiendo de su hora de salida, aterrizar en uno de tres aeropuertos — el Aeropuerto Internacional de Dulles, cerca de Washington, el George Bush Intercontinental en Houston, o el Hartsfield-Jackson International en Atlanta — para un control sanitario.

Un estadounidense, un médico, contrajo la enfermedad en África. Está siendo atendido en un hospital alemán, donde su familia también está en cuarentena.

Otro estadounidense está siendo monitoreado.

Los CDC dijeron que estaban trabajando “las 24 horas” con socios para abordar el brote de ébola y planeaban desplegar a siete expertos adicionales desde Atlanta a la República Democrática del Congo y Uganda para ayudar.

No se han identificado casos de hantavirus en EE.UU., pero 18 personas que eran pasajeros del barco que fue el sitio del brote permanecen en cuarentena en Nebraska.

Decenas de otras personas que desembarcaron del barco antes de que se confirmara el brote están bajo observación, junto con personas que estuvieron en vuelos con casos confirmados.

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Con información de Adam Cancryn, Jennifer Hansler, Brenda Goodman y Jamie Gumbrecht, de CNN.