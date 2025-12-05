Pueblo recibirá nuevos autobuses híbridos comenzando en el 2027

PUEBLO, Colo. (KTLO)--Pueblo recientemente fue aprobado para casi 20 millón de dólares en fondos estatales y federales. Todo para ayudar con la transportación en la ciudad. La ciudad pronto remplazara sus autobuses de diesel con autobuses híbridos. Pueblo ya tiene algunos autobuses híbridos en su operación, pero la ciudad espera comprar 15 a 16 nuevos camiones híbridos. Lo que significaría que habrá alrededor de 21 a 22 autobuses en total la mayoría híbridos.

La meta es eliminar la reducción de emisiones y aumentar el aire limpio en la ciudad. El director de transportación para la ciudad, menciona que es el tiempo perfecto para hacerlo.

"Pueblo es el local principal y la altitud, mas la distancia de las rutas y todo lo demas, ayuda para poder manejar estos vehiculos híbridos. Con nueva tecnología y avances esa es la dirección en la que queremos que nuestra ciudad vaya. Así que vamos a implementar el primer modelo hibrido, para poder utilizar mas módulos como ellos y hacer el cambio", dijo Benjamin Valdez, director de transportación en Pueblo.

La parte simpática de este plan es que los equipos de los híbridos tiene nueva tecnología de navegación, lo cual esta destinado a poder ser utilizado el diesel cuando sea más conveniente en comparación a la energía. Los autobuses estarán llegando aquí comenzando en el 2027 al 2028. Nosotros los mantendremos bien informados sobre cuándo el consejo municipal vote sobre este tema en las próximas semanas.