Senadora de Colorado Faith Winter fallece en accidente vehicular

COLORADO, (KTLO)--La noche antes del Día de Acción de Gracias, la Senadora de Colorado Faith Winter falleció en un accidente vehicular de varios auto en la interestatal 25.

Cerca de Centennial. Según datos oficiales el choque involucro a 5 otros autos y ocurrió alrededor de las 6 de la noche el miércoles. Un día antes del Día de Acción de Gracias tres personas resultaron lesionadas en el incidente.

Varios lideres del estado ahora están expresando sus sentimientos sobre la senadora y dandole el pésame a su familia. Faith había estado con el capitolio por 10 años y precisamente este año. Ella iba a finalizar su ultimo termino. La causa de su muerte aun sigue bajo investigación.