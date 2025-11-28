Skip to Content
Noticias Locales

Senadora de Colorado Faith Winter fallece en accidente vehicular

Colorado General Assembly
By
Published 12:34 PM

COLORADO, (KTLO)--La noche antes del Día de Acción de Gracias, la Senadora de Colorado Faith Winter falleció en un accidente vehicular de varios auto en la interestatal 25.

Cerca de Centennial. Según datos oficiales el choque involucro a 5 otros autos y ocurrió alrededor de las 6 de la noche el miércoles. Un día antes del Día de Acción de Gracias tres personas resultaron lesionadas en el incidente.

Varios lideres del estado ahora están expresando sus sentimientos sobre la senadora y dandole el pésame a su familia. Faith había estado con el capitolio por 10 años y precisamente este año. Ella iba a finalizar su ultimo termino. La causa de su muerte aun sigue bajo investigación. 

Article Topic Follows: Noticias Locales
#ablock-reg

Jump to comments ↓

Author Profile Photo

Andrea Herrera

Andrea is an MMJ and Anchor for Telemundo Surco and KRDO NewsChannel 13. Learn more about her here.

Related Articles

BE PART OF THE CONVERSATION

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.