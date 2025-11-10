Homicidio en Pueblo deja a una persona muerta en el lago Minnequa

PUEBLO, Colo. (KTLO)--En Pueblo la policía esta investigando el homicidio numero 13 que ocurrió en la ciudad. Un cuerpo fue hallado en el lago "Lake Minnequa" el domingo en la mañana la policía menciona que ellos encontraron el cuerpo cerca de lakeshore drive.

El médico forense menciono que la persona ha sido identificada como Santana Lucero de 31 años. La policía aun no tiene ningún sospechoso en mente y la causa de su muerte sigue bajo investigación al momento los uniformados no creen que haya un peligro para el publico. Pero si usted conoce algo del caso favor de contactar al departamento de policia de pueblo inmediatamente.