Noticias Locales

Caso de apuñalamiento en Colorado Springs: Hombre enfrenta cargos por homicidio en primer grado

today at 3:19 PM
Published 12:38 PM

COLORADO SPRINGS, Colo. (KTLO)--Los uniformados con el departamento de policía de Colorado Springs han arrestado a un hombre en conexión al apuñalamiento que ocurrió antes de la media noche el día de las brujas al norte de la calle El Paso. 

Los policías mencionan que ellos encontraron a tres adultos con heridas de apuñalamiento un hombre y dos mujeres. El hombre murió por sus lesiones y ambas mujeres siguen con heridas que al momento están perjudicando sus vidas. 

Un hombre fue transportado al departamento de policía y cuestionado También había un menor de edad en la casa cuando ocurrió el incidente ese menor no fue impactado Matthew Regnier de 33 años ahora enfrenta cargos en su contra por homicidio en primer grado, dos cargos por intento de asesinato y dos cargos por asalto en el primer grado y abuso infantil. 

Andrea Herrera

Andrea is an MMJ and Anchor for Telemundo Surco and KRDO NewsChannel 13. Learn more about her here.

