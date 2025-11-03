Beneficios de SNAP siguen en limbo durante el mes de noviembre

COLORADO SPRINGS, Colo. (KTLO)--El comienzo del nuevo mes significa que ahora mas de 40 millón de residentes quien dependen en los beneficios de SNAP no tendrán ese alivio por la primera vez este año. Más de 600,000 personas aquí en Colorado serán afectadas por el paro de SNAP.

Noticias Telemundo Sur colorado continua hablando con los centros de donación y alimentos ellos mencionan que ya han visto un aumento de 50 por ciento en su demanda.

El viernes el gobierno federal anuncio que el país debe de utilizar los fondos de emergencia para continuar beneficiando a todos los residentes que utilizan SNAP. Sin embargo, esta mañana no ha sido claro se serán utilizados o no.