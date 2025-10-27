Miles de cancelaciones de vuelos por el cierre del gobierno

COLORADO SPRINGS, Colo. (KTLO)--Hay varias complicaciones durante el cierre de gobierno no solo lo financiero pero ahora también los vuelos están siendo afectados por el cierre.

Este fin de semana más de mil vuelos fueron cancelados y el sábado 500 cancelaciones ocurrieron también hay miembros deTSA que mencionan que ahora están tomando ventaja de sus días de enfermedad ya que el estado no les esta pagando.

Muchos de ellos están llamando enfermos mientras trabajan su otro trabajo para poder sobrevivir. DEA fue uno de los números mas altos en la cancelación de vuelos algo que ha puesto al aeropuerto como el numero uno en cuanto las cancelaciones.

Al momento hay 33 cancelaciones de vuelos en DEA.