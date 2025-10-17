Skip to Content
Padres piden incremento de seguridad en las escuelas del condado Jefferson

EVERGREEN, Colo. (KTLO)--El incremento para la seguridad dentro de las escuelas del condado jefferson continuan.El cambio viene después del tiroteo que ocurrió en la preparatoria Evergreen el mes pasado.Donde los dos estudiantes siguen en condición critica.  El jueves, docenas de padres demandaron más seguridad en las escuelas. Y

a que muchos criticaron que ni habia un guardia de seguridad para defender a los estudiantes ese día. Por lo tanto, ahora hay un nuevo guardia de seguridad permanente en la escuela Evergreen. Los padres ahora piden que mas de estos guardias esten en todas las escuelas del condado jefferson. 

