Noticias Locales

Hombre Salvadoreño es enterrado en su país nativo tras ser baleado en los Estado Unidos por agentes de ICE

By
New
Published 4:09 PM

NACIONAL, (KTLO)--Familiares y amigos dieron el último adiós a Norlan Guzmán Fuentes, el inmigrante salvadoreño que murió en el ataque a una oficina local del servicio de inmigración y control de aduanas de estados unidos a finales de septiembre en Dallas, Texas.

Guzmán salió de el salvador hace 20 años, cuando era un adolescente, en busca de mejores oportunidades y de ser el soporte económico de los suyos, que ahora piden justicia.

