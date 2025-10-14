Hombre Salvadoreño es enterrado en su país nativo tras ser baleado en los Estado Unidos por agentes de ICE

NACIONAL, (KTLO)--Familiares y amigos dieron el último adiós a Norlan Guzmán Fuentes, el inmigrante salvadoreño que murió en el ataque a una oficina local del servicio de inmigración y control de aduanas de estados unidos a finales de septiembre en Dallas, Texas.

Guzmán salió de el salvador hace 20 años, cuando era un adolescente, en busca de mejores oportunidades y de ser el soporte económico de los suyos, que ahora piden justicia.