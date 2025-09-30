Pastor de Fountain se declara no culpable por abuso sexual con menor de 15 años
FOUNTAIN, Colo. (KTLO)--El pastor de Fountain quien tuvo relaciones sexuales con una menor de 15 años se declaro no culpable ante la corte el lunes en la tarde.
El jurado de Stephen Hutto ahora se espera que comience en enero del proximo año. Recordemos que el presuntamente tuvo relaciones sexuales con una menor de 15 años cuando era un pastor para la iglesia "Fountain Independent Baptist Church", él fue arrestado en marzo de este año tras la investigación.
15 años después de que el incidente ocurriera. Documentos oficiales detallan que hutto tenia 30 años cuando ocurrio el crimen.