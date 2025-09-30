Skip to Content
Noticias Locales

Pastor de Fountain se declara no culpable por abuso sexual con menor de 15 años

By
today at 3:49 PM
Published 2:54 PM

FOUNTAIN, Colo. (KTLO)--El pastor de Fountain quien tuvo relaciones sexuales con una menor de 15 años se declaro no culpable ante la corte el lunes en la tarde.

El jurado de Stephen Hutto ahora se espera que comience en enero del proximo año. Recordemos que el presuntamente tuvo relaciones sexuales con una menor de 15 años cuando era un pastor para la iglesia "Fountain Independent Baptist Church", él fue arrestado en marzo de este año tras la investigación. 
15 años después de que el incidente ocurriera. Documentos oficiales detallan que hutto tenia 30 años cuando ocurrio el crimen. 

Article Topic Follows: Noticias Locales
#ablock-reg

Jump to comments ↓

Author Profile Photo

Andrea Herrera

Andrea is an MMJ and Anchor for Telemundo Surco and KRDO NewsChannel 13. Learn more about her here.

Related Articles

BE PART OF THE CONVERSATION

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.