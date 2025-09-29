Skip to Content
Noticias Locales

Hombre de Pueblo se declara culpable por asesinato de su sobrino

By
today at 1:26 PM
Published 12:57 PM

PUEBLO, Colo. (KTLO)-- Un hombre de Pueblo se ha declarado culpable por asesinar a su sobrino y amenazar a varios familiar en un caso violento en el 2023. Los fiscales mencionan que William Montoya mato a Marcos Baca de 29 años en el complejo de apartamentos Amherst Avenue antes de enviar balas hacia su madre y su padrastro.

Después de ahí él manejo a la casa de la novia de Marcos Baca y disparo hacia la vivienda mientras la mujer estaba con sus hijos. Él ahora se ha declarado culpable y pasara 78 años en prisión tras 14 años de libertad condicional.

Article Topic Follows: Noticias Locales
##Ablock-lead

Jump to comments ↓

Author Profile Photo

Andrea Herrera

Andrea is an MMJ and Anchor for Telemundo Surco and KRDO NewsChannel 13. Learn more about her here.

Related Articles

BE PART OF THE CONVERSATION

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.