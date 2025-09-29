Hombre de Pueblo se declara culpable por asesinato de su sobrino

PUEBLO, Colo. (KTLO)-- Un hombre de Pueblo se ha declarado culpable por asesinar a su sobrino y amenazar a varios familiar en un caso violento en el 2023. Los fiscales mencionan que William Montoya mato a Marcos Baca de 29 años en el complejo de apartamentos Amherst Avenue antes de enviar balas hacia su madre y su padrastro.

Después de ahí él manejo a la casa de la novia de Marcos Baca y disparo hacia la vivienda mientras la mujer estaba con sus hijos. Él ahora se ha declarado culpable y pasara 78 años en prisión tras 14 años de libertad condicional.